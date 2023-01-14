Знижують ризик діабету, покращують зір та допомагають шкірі — корисні властивості какао та шоколаду здивують

Що б такого з’їсти чи випити, щоб і настрій підняти, і здоров’ю не зашкодити? Інколи відповісти на це запитання буває складно.

Адже деякі продукти ми недооцінюємо. А дарма! Суперпрості, суперпоживні суперпродукти — це какао-боби. Саме так про них говорить нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько.

Вона розповіла своїм підписникам, які корисні властивості мають какао та гіркий шоколад.

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Користь какао

Річ у тому, що сире какао багате на теобромін (стимулятор, схожий на кофеїн), селен, магній, хром, марганець і залізо, що легко засвоюється.

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Крім того, какао підвищує чутливість організму до інсуліну і знижує ризик діабету. Для такого ефекту потрібно вживати 900 мг флавоноїдів. Для розрахунку, 40 г какао-бобів чи гіркого шоколаду — це 150-200 мг флавоноїдів.⠀

Какао також захищає нейрони від запалення та загибелі, покращує гостроту зору та здатність розрізняти контрастні кольори.

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А ще цей диво-продукт знижує чутливість шкіри до ультрафіолету, збільшує кровотік у дермі та сприяє насиченню шкіри киснем.

Гіркий шоколад: корисні властивості

Шоколад підіймає в півтора раза від середнього рівня дофамін — гормон та нейромедіатор, який відповідає за задоволення, прив’язаність та когнітивну активність. Вимірюють це за сироваткою в крові у людей.

Однак шоколад не здатний надовго зберегти цей ефект. Задоволення після шматочка зникає за лічені секунди чи хвилини.

Утім усе одно якісний шоколад вважається чудовим і корисним десертом. Йдеться не про молочний чи промисловий чорний шоколад, а саме про натуральний гіркий продукт. При цьому чим він гіркіший — тим більше флавоноїдів містить.

Якщо говорити про магазинний шоколад, то часто його обробляють лугами для зниження гіркоти. А це на 30–60% знижує вміст флавоноїдів.

Тому найкраще вживати:

сушені какао-боби;

подрібнені какао-боби;

терте какао;

какао-порошок 100%;

95% та вище шоколад.

А знаєш, що ідеально пасуватиме до філіжаночки гарячого какао або топленого шоколаду? Правильно, ніжні зефірні кульки! Читай, як приготувати маршмеллоу вдома.

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