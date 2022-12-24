Солодкі хмаринки для твого какао: як приготувати маршмеллоу — простий рецепт

За вікном холодно і темно, а так хотілося б наповнити цей вечір затишком і теплом? Тоді це чудовий час, щоб приготувати какао. А якщо вдома немає головного елементу для цього святкового напою, тоді варто спробувати зробити маршмеллоу власноруч.
Може здаватись, що це досить складна справа, на яку необхідно витратити чимало часу, і може легше було б збігати у магазин. Однак насправді все доволі просто.
Крім того, приготування маршмеллоу не потребує багато вмінь, тому може стати гарною розвагою на вечір. А винагородою буде неперевершено ніжний смак смаколика, який просто тане у гарячому какао.
Щоб гармонійно доповнити святкову композицію твого вечора, можна спробувати приготувати ще кілька ароматних солодощів. Читай рецепт імбирного печива покроково та подаруй собі атмосферу свята.
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