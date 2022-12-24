Солодкі хмаринки для твого какао: як приготувати маршмеллоу — простий рецепт

За вікном холодно і темно, а так хотілося б наповнити цей вечір затишком і теплом? Тоді це чудовий час, щоб приготувати какао. А якщо вдома немає головного елементу для цього святкового напою, тоді варто спробувати зробити маршмеллоу власноруч.

Може здаватись, що це досить складна справа, на яку необхідно витратити чимало часу, і може легше було б збігати у магазин. Однак насправді все доволі просто.

Крім того, приготування маршмеллоу не потребує багато вмінь, тому може стати гарною розвагою на вечір. А винагородою буде неперевершено ніжний смак смаколика, який просто тане у гарячому какао.

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Інгредієнти для маршмеллоу

яйця — 2 штуки

цукор — 400 грамів

вода — 160 мілілітрів

цукрова пудра — 150 грамів

кукурудзяний крохмаль — 50 грамів

желатин — 30 грамів

Спосіб приготування маршмеллоу

Насамперед необхідно приготувати сироп з води та цукру. Для цього потрібно поставити воду нагріватись у каструлі й додати до неї цукор, а потім ретельно помішувати, щоб суміш не почала пригоряти. Після можна почати збивати яєчні білки з сиропом до щільної піни. Коли біла маса буде готова, їй потрібно дати час, щоб охолонути. Замочити желатин у воді, а після розтопити його на водяній бані. Потім можна повільно вливати до суміші желатин. Водночас необхідно допомагати масі міксером, поки вона не стане вдвічі більшою. Далі варто перекласти пухкеньку масу в кондитерський мішок. Змішати цукрову пудру та кукурудзяний крохмаль і посипати ними деко, що заздалегідь було накрите пергаментом. За допомогою однієї з насадок, яка більше подобається, видавити невеличкі смужки або ж кульки. Потім посипати майбутні маршмеллоу сумішшю цукру та крохмалю знову. У такому вигляді солодощі варто залишити на дві години, щоб вони встигли підсохнути. Після цього залишається лише насолоджуватись легким та дуже ніжним смаком смаколика, або ж навіть додати його у свій різдвяний какао.

Щоб гармонійно доповнити святкову композицію твого вечора, можна спробувати приготувати ще кілька ароматних солодощів. Читай рецепт імбирного печива покроково та подаруй собі атмосферу свята.

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