Подаруй собі атмосферу свята: рецепт імбирного печива покроково

Для кожної людини різдвяні свята асоціюються з різними стравами. Хтось готує в ці дні кутю, інші пробують нові рецепти приготування шуби, а дехто не уявляє дива без імбирного печива.

Рецепт імбирного печива читай у матеріалі.

Імбирне печиво: рецепт і які прянощі використовують у приготуванні

Якщо ти хочеш самостійно приготувати цього року імбирні пряники — рецепт не складний.

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Головне — добре подумати, які прянощі додаватимеш у печиво.

Від цього залежить і смак, і запах страви.

Наприклад, ти можеш використовувати такі інгредієнти:

Ванільний цукор або стручки. Останнє можна самостійно перемолоти в пудру. Так страва вийде ще більш запашна.

Корицю. Вона добре поєднується не тільки з булочками синнабон, але і з імбирним печивом.

Горіх мускатний. Тут головне не переборщити. Варто додати лише кілька щіпок у тісто.

Імбир мелений. Класичний рецепт пряників не обходиться без імбиру. Для цього краще використовувати порошок, а не свіже коріння. Так печиво вийде ще смачнішим.

Гвоздику. Якщо ти питимеш глінтвейн із гвоздикою в прикуску з такими ж пряниками — вийде справжній вибух смаків! Але з нею потрібно працювати обережно, оскільки забагато прянощів можуть перебити інші інгредієнти.

Кардамон. Індійську спецію додають для аромату не тільки у каву, а й у випічку. Вона обов’язково зробить смачнішими імбирні пряники.

Кмин. Його можна використовувати як у меленому вигляді, так і додавати насіння відразу в тісто.

Імбирне печиво: простий рецепт

Інгредієнти:

борошно — 400 г;

цукор — 250 г;

розм’якле масло — 250 г;

яйця — 3 шт.;

кориця — 1, 5 ч. л.;

мелений імбир — 1, 5 ч. л.;

какао-порошок — 1, 5 ч. л.;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

насіння кунжуту — 2 ст. л.;

цукрова пудра до смаку.

Імбирне печиво: класичний рецепт приготування

Змішай у великій мисці борошно та цукор. Додай туди масло. У суміш після цього додай яйця, корицю і какао-порошок. Додай імбир, кунжут та розпушувач. Перемішай і заміси. Після цього тісто потрібно загорнути в харчову плівку та поставити в холодильник на кілька годин (або на ніч). Розкатай тісто (має вийти товщина до 5 мм). Формами виріж фігурки. Після цього поклади печиво в духовку (200 °С на 10–15 хв).

Смачного!

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