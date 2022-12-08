Подаруй собі атмосферу свята: рецепт імбирного печива покроково

Для кожної людини різдвяні свята асоціюються з різними стравами. Хтось готує в ці дні кутю, інші пробують нові рецепти приготування шуби, а дехто не уявляє дива без імбирного печива.
Рецепт імбирного печива читай у матеріалі.
Якщо ти хочеш самостійно приготувати цього року імбирні пряники — рецепт не складний.
Головне — добре подумати, які прянощі додаватимеш у печиво.
Головне — добре подумати, які прянощі додаватимеш у печиво.
Від цього залежить і смак, і запах страви.
Наприклад, ти можеш використовувати такі інгредієнти:
Інгредієнти:
Смачного!
Різні країни по-різному святкують Новий рік. Про традиції світу під час новорічних свят ми розповідали тобі раніше — читай у матеріалі.
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