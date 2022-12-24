Сладкие тучки для твоего какао: как приготовить маршмеллоу — простой рецепт

За окном холодно и темно, а так хотелось бы наполнить этот вечер уютом и теплом? Тогда это отличное время, чтобы приготовить какао. А если дома нет главного элемента для этого праздничного напитка, то стоит попробовать сделать маршмеллоу собственноручно.
Может казаться, что это довольно сложное дело, на которое необходимо потратить немало времени, и легче было бы сбегать в магазин. Однако на самом деле все гораздо проще.
Кроме того, приготовление маршмеллоу не требует много умений, поэтому может стать хорошим развлечением на вечер. А вознаграждением будет непревзойденный нежный вкус сладости, которая просто тает в горячем какао.
Чтобы гармонично дополнить праздничную композицию твоего вечера, можно попробовать сделать еще несколько ароматных сладостей. Читай рецепт имбирного печенья пошагово и подари себе атмосферу праздника.
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