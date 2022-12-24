Сладкие тучки для твоего какао: как приготовить маршмеллоу — простой рецепт

За окном холодно и темно, а так хотелось бы наполнить этот вечер уютом и теплом? Тогда это отличное время, чтобы приготовить какао. А если дома нет главного элемента для этого праздничного напитка, то стоит попробовать сделать маршмеллоу собственноручно.

Может казаться, что это довольно сложное дело, на которое необходимо потратить немало времени, и легче было бы сбегать в магазин. Однако на самом деле все гораздо проще.

Кроме того, приготовление маршмеллоу не требует много умений, поэтому может стать хорошим развлечением на вечер. А вознаграждением будет непревзойденный нежный вкус сладости, которая просто тает в горячем какао.

Сейчас также смотрят

Ингредиенты для маршмеллоу

яйца — 2 штуки

сахар — 400 граммов

вода — 160 миллилитров

сахарная пудра — 150 граммов

кукурузный крахмал — 50 граммов

желатин — 30 граммов

Способ приготовления маршмеллоу

В первую очередь необходимо приготовить сироп из воды и сахара. Для этого нужно поставить воду нагреваться в кастрюле и добавить в нее сахар, а затем тщательно помешивать, чтобы смесь не начала пригорать. После этого можно начать взбивать яичные белки с сиропом до плотной пены. Когда белая масса будет готова, ей нужно дать время, чтобы остыть. Замочить желатин в воде, а затем растопить его на водяной бане. Затем можно медленно вливать в смесь желатин. В то же время необходимо помогать массе миксером, пока она не станет вдвое больше. Далее следует переложить пухленькую массу в кондитерский мешок. Смешать сахарную пудру и кукурузный крахмал и посыпать ими противень, заранее накрытый пергаментом. С помощью одной из насадок, которая больше нравится, выдавить небольшие полоски или шарики. Затем посыпать будущие маршмеллоу смесью сахара и крахмала снова. В таком виде сладости следует оставить на два часа, чтобы они успели подсохнуть. После этого остается лишь наслаждаться легким и очень нежным вкусом сладости, или даже добавить ее в свой рождественский какао.

Чтобы гармонично дополнить праздничную композицию твоего вечера, можно попробовать сделать еще несколько ароматных сладостей. Читай рецепт имбирного печенья пошагово и подари себе атмосферу праздника.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!