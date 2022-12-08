Подари себе атмосферу праздника: рецепт имбирного печенья пошагово

Для каждого человека рождественские праздники ассоциируются с разными блюдами. Кто-то готовит в эти дни кутью, другие пробуют новые рецепты приготовления шубы, а некоторые — не могут представить волшебство без имбирного печенья.
Рецепт имбирного печенья читай в материале.
Если хочешь самостоятельно приготовить в этом году имбирные пряники — рецепт не сложный. Главное — хорошо подумать над тем, какие пряности будешь добавлять в печенье. От этого зависит и вкус, и запах блюда.
Например, ты можешь использовать такие ингредиенты:
Ингредиенты:
Приятного аппетита!
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