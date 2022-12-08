Подари себе атмосферу праздника: рецепт имбирного печенья пошагово

Для каждого человека рождественские праздники ассоциируются с разными блюдами. Кто-то готовит в эти дни кутью, другие пробуют новые рецепты приготовления шубы, а некоторые — не могут представить волшебство без имбирного печенья.

Рецепт имбирного печенья читай в материале.

Имбирное печенье: рецепт и какие пряности используются в приготовлении

Если хочешь самостоятельно приготовить в этом году имбирные пряники — рецепт не сложный. Главное — хорошо подумать над тем, какие пряности будешь добавлять в печенье. От этого зависит и вкус, и запах блюда.

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Например, ты можешь использовать такие ингредиенты:

Ванильный сахар или стручки. Последнее можно самостоятельно перемолоть в пудру. Так блюдо получится еще более ароматным.

Корицу. Она отлично сочетается не только с булочками синнабон, но и с имбирным печеньем.

Орех мускатный. Здесь главное не переборщить. Стоит добавить только несколько щепоток в тесто.

Имбирь молотый. Классический рецепт пряников не обходится без имбиря. Для этого лучше использовать порошок, а не свежий корень. Так печенье получится еще вкуснее.

Гвоздику. Если будешь пить глинтвейн с гвоздикой в прикуску с такими же пряниками — получится настоящий взрыв вкусов! Но с ним нужно работать осторожно, так как большое количество пряности может перебить другие ингредиенты.

Кардамон. Индийскую специю добавляют для аромата не только в кофе, но и в выпечку. Она обязательно сделает вкуснее имбирные пряники.

Тмин. Его можно использовать как в молотом виде, так и добавлять семечки сразу в тесто.

Имбирное печенье: простой рецепт

Ингредиенты:

мука — 400 г;

сахар — 250 г;

размягченное сливочное масло — 250 г;

яйца — 3 шт.;

корица — 1, 5 ч. л.;

молотый имбирь — 1, 5 ч. л.;

какао-порошок — 1, 5 ч. л.;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

семя кунжута — 2 ст. л.;

сахарная пудра по вкусу.

Имбирное печенье: классический рецепт приготовления

Смешай в большой миске муку и сахар. Добавь туда масло. В смесь после этого добавь яйца, корицу и какао-порошок. Затем добавь имбирь, кунжут и разрыхлитель. Перемешай и замеси. После этого тесто нужно завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на пару часов (или на ночь). Раскатай тесто (должна выйти толщина до 5 мм). Формочками вырежи фигурки. После этого положи печенье в духовку (200 °С на 10-15 мин).

Приятного аппетита!

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