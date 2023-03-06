К горячему чаю, ароматному кофе или просто для забавы: как приготовить печенье — пошаговый рецепт

Песочное печенье — это практически вечная классика в кулинарии. Однако как блюдо, известное практически каждому человеку в мире, оно имеет столько вариаций рецептов, сколько и почитателей его вкуса.
Кроме того, любой может добавить что-то свое, от чего печенье не станет хуже, а лишь заиграет новыми нотами вкуса.
Так с чего начать его приготовление? Читай наш рецепт и выбирай, чем украсишь простое песочное печенье именно ты. А потом только остается смаковать им как с горячим чаем или ароматным кофе, так и просто без ничего лишнего.
Хочешь чего-нибудь более необычного? Тогда прекрасной идеей станет приготовление мраморного шоколадного печенья — хрустящего снаружи и мягкого внутри.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!