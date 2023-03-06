К горячему чаю, ароматному кофе или просто для забавы: как приготовить печенье — пошаговый рецепт

Песочное печенье — это практически вечная классика в кулинарии. Однако как блюдо, известное практически каждому человеку в мире, оно имеет столько вариаций рецептов, сколько и почитателей его вкуса.

Кроме того, любой может добавить что-то свое, от чего печенье не станет хуже, а лишь заиграет новыми нотами вкуса.

Так с чего начать его приготовление? Читай наш рецепт и выбирай, чем украсишь простое песочное печенье именно ты. А потом только остается смаковать им как с горячим чаем или ароматным кофе, так и просто без ничего лишнего.

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Ингредиенты для песочного печенья

мука — 400 граммов

сливочное масло — 200 граммов

сахар — 150 граммов

яйца — 2 штуки

разрыхлитель — 1 чайная ложка

ванильный сахар — щепотка

соль — щепотка

Способ приготовления песочного печенья

Прежде всего, нужно взять сливочное масло комнатной температуры и смешать его с сахаром, ванильным сахаром и солью. После этого тщательно перемешать массу. Можно при необходимости использовать миксер. Затем добавить яйца и снова тщательно перемешать. Сахар в смеси к этому моменту уже должен раствориться и должен выглядеть однородным. Напоследок добавить сухие ингредиенты — муку и разрыхлитель. После этого снова все перемешать. По желанию можно добавить в тесто любимые специи. Например, корицу, немного перца. Или же будут хорошо подходить измельченные орехи. Масса уже должна стать пластической, поэтому следующий шаг — формирование печенья. Можно сделать его в виде шариков, или же выбрать ту форму, которая нравится именно тебе. Переложить все печенье на противень с пергаментом и отправить его выпекаться на 25 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Когда печенье будет готово, его можно посыпать сахарной пудрой.

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