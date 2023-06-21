Чтобы сохранить зеленый цвет и вкус надолго: как заморозить зеленый горошек

Созревает горошек довольно быстро, поэтому нужно поспешить и не прозевать такой вкусный и сочный овощ. Заморозка горошка позволяет сохранить его вкус и насыщенный цвет. Это делается просто, быстро и совсем не хлопотно. Как заморозить зеленый горошек — читай в материале.

Какой горошек подходит для заморозки

Для этого дела лучше всего брать свежие стручки с зернами средней спелости. Они должны быть упругими, но не твердыми, на вкус сладкие и ярко зеленые на вид. Все стручки для заморозки нужно брать красивые, без пятен и почернений. Вялые стручки не берут, как и подпорченные.

Какой горошек лучше всего подходит для заморозки

Для замораживания в лущеном виде нужно брать сорта с гладкими семенами. Такой горошек нежный и сладкий. Для замораживания в стручках нужно брать сорта сахарного и снежного горошка. Ведь сахарный имеет толстые стручки, а снежный отличается плоскими, с недозревшими семенами. Оба вида хорошо морозятся в стручках.

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Какие инструменты нужно брать для заморозки горошка

Из инструментов нужно будет взять:

дуршлаг;

кастрюлю;

миску;

бумажные полотенца;

контейнеры, лотки.

Как заморозить зеленый горох: пошаговая инструкция

Перебери 1 килограмм стручкового горошка, подпорченный выброси. Очисти стручки от зерен, сложи горох в дуршлаг и промой под проточной водой, чтобы удалить мелкий мусор. Бланшируй зерна в кипятке 1-2 минуты. За счет бланширования в тканях горошка разрушаются ферменты, которые вызывают почернение и порчу зерен при заморозке. После бланширования сразу же высыпь горошек в ледяную воду, чтобы остановить процесс варки. Горошек обсуши на бумажном полотенце, чтобы убрать всю влагу с поверхности. Высыпь зерна в контейнер или пакеты. Сильно трамбовать его не стоит. Если морозишь горошек в пакете, из него нужно убрать весь воздух — выдавить руками, после чего плотно запечатать. Замороженный горошек можно хранить в морозилке до 1 года.

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