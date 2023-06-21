Чтобы сохранить зеленый цвет и вкус надолго: как заморозить зеленый горошек

Созревает горошек довольно быстро, поэтому нужно поспешить и не прозевать такой вкусный и сочный овощ. Заморозка горошка позволяет сохранить его вкус и насыщенный цвет. Это делается просто, быстро и совсем не хлопотно. Как заморозить зеленый горошек — читай в материале.
Для этого дела лучше всего брать свежие стручки с зернами средней спелости. Они должны быть упругими, но не твердыми, на вкус сладкие и ярко зеленые на вид. Все стручки для заморозки нужно брать красивые, без пятен и почернений. Вялые стручки не берут, как и подпорченные.
Для замораживания в лущеном виде нужно брать сорта с гладкими семенами. Такой горошек нежный и сладкий. Для замораживания в стручках нужно брать сорта сахарного и снежного горошка. Ведь сахарный имеет толстые стручки, а снежный отличается плоскими, с недозревшими семенами. Оба вида хорошо морозятся в стручках.
Из инструментов нужно будет взять:
А если хочешь заморозить белые грибы, читай их правила заморозки.
Не пропускай самое интересное, больше полезных и интересных материалов — в нашем Telegram-канале.