Щоб зберегти зелений колір та смак надовго: як заморозити зелений горошок

Дозріває горошок досить швидко, тому потрібно поквапитися й не проґавити такий смачний та соковитий овоч. Заморожування горошку дозволяє зберегти його смак і насичений колір. Це робиться просто, швидко і зовсім не клопітно.

Як заморозити зелений горошок — читай у матеріалі.

Який горошок підходить для заморожування

Для цієї справи найкраще брати свіжі стручки із зернами середньої стиглості. Вони мають бути пружними, але не твердими, на смак — солодкі та яскраво зелені на вигляд. Усі стручки для заморожування потрібно брати красивими, без плям та почорнінь. Мляві стручки не беруть, як і зіпсовані.

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Який горошок найкраще підходить для заморожування

Для заморожування в лущеному вигляді потрібно брати сорти з гладким насінням. Такий горошок ніжний та солодкий. Для заморожування в стручках потрібно брати сорти цукрового та сніжного горошку. Адже цукровий має товсті стручки, а сніговий відрізняється пласкими з недозрілим насінням. Обидва види добре морозити у стручках.

Які інструменти потрібно брати для заморожування горошку

З інструментів потрібно буде взяти:

друшляк;

каструлю;

миску;

паперові рушники;

контейнери;

лотки.

Як заморозити зелений горох: покрокова інструкція

Перебери 1 кілограм стручкового горошку, зіпсований викинь. Очисть стручки від зерен і склади горох у друшляк та промий під водою, щоб видалити дрібне сміття. Бланшуй зерна в окропі 1-2 хвилини. Шляхом бланшування у тканинах горошку руйнуються ферменти, які спричиняють почорніння та псування зерен при заморожуванні. Після бланшування відразу висип горошок у крижану воду, щоб зупинити процес варіння. Горошок обсуши на паперовому рушнику, щоб прибрати всю вологу з поверхні. Висип зерна в контейнер або пакети. Сильно трамбувати його не варто. Якщо морозиш горошок у пакеті, з нього потрібно прибрати все повітря — видави руками, після чого щільно запечатай. Заморожений горошок можна зберігати у морозилці до 1 року.

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