Їжа та рецепти

Щоб зберегти зелений колір та смак надовго: як заморозити зелений горошок

Анна Голішевська, редакторка сайту 21 Червня 2023, 18:15
Щоб зберегти зелений колір та смак надовго: як заморозити зелений горошок
Фото: Unsplash

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Щоб зберегти зелений колір та смак надовго: як заморозити зелений горошок
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