Щоб зберегти зелений колір та смак надовго: як заморозити зелений горошок

Дозріває горошок досить швидко, тому потрібно поквапитися й не проґавити такий смачний та соковитий овоч. Заморожування горошку дозволяє зберегти його смак і насичений колір. Це робиться просто, швидко і зовсім не клопітно.
Як заморозити зелений горошок — читай у матеріалі.
Для цієї справи найкраще брати свіжі стручки із зернами середньої стиглості. Вони мають бути пружними, але не твердими, на смак — солодкі та яскраво зелені на вигляд. Усі стручки для заморожування потрібно брати красивими, без плям та почорнінь. Мляві стручки не беруть, як і зіпсовані.
Для заморожування в лущеному вигляді потрібно брати сорти з гладким насінням. Такий горошок ніжний та солодкий. Для заморожування в стручках потрібно брати сорти цукрового та сніжного горошку. Адже цукровий має товсті стручки, а сніговий відрізняється пласкими з недозрілим насінням. Обидва види добре морозити у стручках.
З інструментів потрібно буде взяти:
А якщо хочеш заморозити білі гриби, читай правила їхнього заморожування.
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