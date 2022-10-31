“Чому під час критичних днів постійно хочеться солоденького?”

Якщо ти відчуваєш підвищення апетиту перед менструацією, ти не самотня.

У певні моменти менструального циклу жінки можуть бути голодніші, ніж зазвичай, або тобі хотітиметься певних продуктів. Як і слід було очікувати, винні у цьому гормони.

ПМС (перед менструальний синдром) — поєднання симптомів, які у багатьох виникають приблизно за 7-14 днів до початку менструації. Зміна апетиту або потяг до їжі є одним із симптомів ПМС, каже гінекологиня Олена Купрюшина.

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Друга фаза менструального циклу, яку медики називають лютеїновою, починається з виходу яйцеклітини під час овуляції та закінчується, коли починається менструація. Саме в цей час ти можеш відчувати підвищений апетит.

Були проведені дослідження, де науковці дійшли висновку, що перед менструацією споживання калорій збільшувалося з 1688 у звичайний час до 2164 під час лютеїнової фази циклу. При цьому на вуглеводи припадала левова частка калорій.

Цей симптом знайомий багатьом. В організмі відбуваються такі процеси:

Після овуляції рівень прогестерону починає зростати. Прогестерон — гормон, що допомагає підготувати організм до імплантації та харчування заплідненої яйцеклітини.

Якщо яйцеклітина та сперматозоїд не зустрічаються, то починається менструація. Але річ не лише у прогестероні.

Інші гормони врівноважують організм. Це, наприклад, лептин — гормон, що пригнічує апетит. Він теж вищий у другій фазі циклу. Інсулін і гормон щастя (серотонін) падають під час лютеїнової фази, тоді як кортизол збільшується. Ці гормональні зміни можуть спричиняти дефіцит серотоніну саме перед менструацією.

Серотонін — це природна речовина в мозку та кишківнику, яка звужує кровоносні судини та може впливати на настрій і викликати фізичні симптоми.

Що допоможе почуватися краще? Шоколад!

Жири та цукор допомагають поповнити рівень інсуліну та серотоніну в мозку, поліпшуючи настрій.

До речі, більшість жінок під час менструації спалюють трохи більше калорій, ніж зазвичай, тому зайві калорії використовуються і не відкладаються на стегнах.

Втім, і дослідження, і наука сходяться на думці, що потяг до солодкого перед менструацією — це реальна потреба організму. Тому не варто себе обмежувати. Кілька цукерок або тістечко під час місячних не нашкодять, а навпаки, допоможуть твоєму організму краще справлятися з ПМС.

Наше життя настільки сповнене стресу, роботи та обов’язків, що просто необхідно винагороджувати себе чимось, що приносить задоволення. Для багатьох людей таким задоволенням є щось смачне й солодке. Читай, чому так хочеться цукру, фруктів і сухофруктів та скільки їх можна з’їсти.

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