Поради
Ексклюзив

“Чому під час критичних днів постійно хочеться солоденького?”

Відповідає
Олена Купрюшина
Олена Купрюшина

гінекологиня

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 31 Жовтня 2022, 15:30
Чому під час місячних постійно хочеться солоденького
Фото: Unsplash, Pexels

Поради

“Чому під час критичних днів постійно хочеться солоденького?”
Відповідає
Олена Купрюшина
Олена Купрюшина
гінекологиня

“Чи є поради, як харчуватися восени, щоб організм легше переніс міжсезоння?”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

“Хочу донатити на ЗСУ більше, але не можу правильно розпланувати свої доходи та витрати. Як це зробити?”
Відповідає
Ольга Мороз
Ольга Мороз
Юристка та фінансова радниця iPlan

“Через постійний стрес відчуваю збої нервової системи. Як підтримати себе?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Чи справді є продукти, які знімають стрес? Чим можна його заїдати”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

“Подобається дивитися на вбивства російських солдатів та їхні тіла. Чому так і чи це нормально?”
Відповідає
Валентина Паробій
Валентина Паробій
Психотерапевтка
15 млн грн через смерть військовослужбовця: хто може отримати та як це зробити
Читати далі
Фінансова допомога 15 млн грн через смерть військовослужбовця: хто та як має право отримати
Бойлер ремонт
Читати далі
Як злити воду з бойлера: швидкий та нескладний спосіб

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь