“Чому під час критичних днів постійно хочеться солоденького?”

гінекологиня
Якщо ти відчуваєш підвищення апетиту перед менструацією, ти не самотня.
У певні моменти менструального циклу жінки можуть бути голодніші, ніж зазвичай, або тобі хотітиметься певних продуктів. Як і слід було очікувати, винні у цьому гормони.
ПМС (перед менструальний синдром) — поєднання симптомів, які у багатьох виникають приблизно за 7-14 днів до початку менструації. Зміна апетиту або потяг до їжі є одним із симптомів ПМС, каже гінекологиня Олена Купрюшина.
Щомісяця, в період між статевим дозріванням і менопаузою, жіноче тіло зазнає змін, щоб підготувати його до можливої вагітності.
Друга фаза менструального циклу, яку медики називають лютеїновою, починається з виходу яйцеклітини під час овуляції та закінчується, коли починається менструація. Саме в цей час ти можеш відчувати підвищений апетит.
Були проведені дослідження, де науковці дійшли висновку, що перед менструацією споживання калорій збільшувалося з 1688 у звичайний час до 2164 під час лютеїнової фази циклу. При цьому на вуглеводи припадала левова частка калорій.
Цей симптом знайомий багатьом. В організмі відбуваються такі процеси:
Серотонін — це природна речовина в мозку та кишківнику, яка звужує кровоносні судини та може впливати на настрій і викликати фізичні симптоми.
Жири та цукор допомагають поповнити рівень інсуліну та серотоніну в мозку, поліпшуючи настрій.
До речі, більшість жінок під час менструації спалюють трохи більше калорій, ніж зазвичай, тому зайві калорії використовуються і не відкладаються на стегнах.
Втім, і дослідження, і наука сходяться на думці, що потяг до солодкого перед менструацією — це реальна потреба організму. Тому не варто себе обмежувати. Кілька цукерок або тістечко під час місячних не нашкодять, а навпаки, допоможуть твоєму організму краще справлятися з ПМС.
Наше життя настільки сповнене стресу, роботи та обов’язків, що просто необхідно винагороджувати себе чимось, що приносить задоволення. Для багатьох людей таким задоволенням є щось смачне й солодке. Читай, чому так хочеться цукру, фруктів і сухофруктів та скільки їх можна з’їсти.
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