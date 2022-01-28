“Завжди після прийому їжі хочеться пити чай із солодким, чи можна так робити?”

На своїй сторінці в Instagram під час прямого ефіру з психологинею Катериною Михайловою нутриціологиня Регіна Бобіна відповіла на це запитання.

— Мене зараз розстріляють усі дієтологи світу, і вони скажуть, що не можна, а я скажу, що можна.

Це нормально, головне, залиште місце для цього чаю із солодким.

Не бийте себе палицею по голові, якщо ви п’єте чай із солодким. Це знову ж таки робота із забороною.

Ти собі забороняєш, ти вважаєш, що це якась ненормальна поведінка, потім п’єш чай із солодким і гнобиш себе за це.

Нехай цей чай із цукеркою буде, але сидячи, а не бігаючи по квартирі, попиваючи та під’їдаючи, та щоб було смачно.

Не треба собі його забороняти, треба робити, щоб це було приємно.

Не об’їдайся перед цим. Ти розумієш, що в тебе буде ще чай із солодким, то залиш собі місце для нього. Не потрібно їсти ситну вечерю з різних страв.

Якщо ти з’їв корисну, але не дуже смачну вечерю і розумієш, що хочеш нагородити себе чимось солодким, то, можливо, варто зробити не дуже корисну вечерю.

Тоді, можливо, тобі не захочеться їсти солодке.

Ми й так дуже себе лаємо за різні ситуації в житті, навіщо сварити ще й за це?

Також психологиня Катерина Михайлова додала:

Якщо ми фізіологічно будемо ситі, але не отримаємо задоволення від їжі, ми обов’язково з’їмо ще щось.

Також люди часто після їди випивають склянку води, але чи дійсно це корисно?

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, чи можна запивати їжу водою.