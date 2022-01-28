Поради

“Завжди після прийому їжі хочеться пити чай із солодким, чи можна так робити?”

Відповідає
Регина Бобина нутрициолог
Регіна Бобіна

Нутриціологиня, Instagram-блогерка.

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Січня 2022, 12:05
Чи можна їсти чай з солодким після їжі
Фото: Pexels

Поради

“Завжди після прийому їжі хочеться пити чай із солодким, чи можна так робити?”
Відповідає
Регина Бобина нутрициолог
Регіна Бобіна
Нутриціологиня, Instagram-блогерка.

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