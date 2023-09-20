“Я звикла запивати їжу водою. Чи можна так робити?”

З дитинства ми чули, що запивати їжу некорисно. Надто, коли йдеться про соки, нектари чи газовану воду. Але виявилося, що це міф. Експертка знає більше.

Чи можна пити воду під час їжі

Запивати їжу невеликими порціями води можна. Їжа стане рідкішою та легше перетравлюватиметься.

Якщо ти їси щільну страву, наприклад, бутерброд із листям салату та яйцем, то його важко проковтнути. Особливо якщо поспішаєш або нервуєшся, бо тоді пересихає в горлі й слини не вистачає для нормального пережовування.

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Я не кажу, що потрібно поставити перед собою відро води й випити його під час їжі. Але людина має природну потребу у воді.

Коли ми їмо суп, то не замислюємося над тим, що овочі запиваємо водою. Супчик — це корисно, а запивати водою їжу — шкідливо?

Кому не варто запивати їжу водою?

Є люди, у яких запивання води погіршує перетравлення. Це залежить від кислотності та стану травної системи. Якщо ж все нормально і тобі хочеться під час їжі зробити пару ковточків, то, будь ласка, це не страшно.

Часто можна почути нарікання на те, що хтось їсть усе й залишається в гарній формі, а хтось постійно стримує себе, але повнішає. Проте вроджена схильність до повноти чи худорлявості — це мізерні відсотки від загальної ваги.

Фітнес-тренерка та нутриціологиня Аніта Луценко розповіла, як їсти і не набирати вагу.

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