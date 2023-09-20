Поради

“Я звикла запивати їжу водою. Чи можна так робити?”

Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус

Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 20 Вересня 2023, 11:45
Чи можна запивати їжу водою

Більше порад
Що їсти для зміцнення суглобів
“У мене часто болять коліна. Що треба їсти, щоб зміцнити суглоби?⁣⁣”
Скільки разів потрібно зважуватись
“Як часто потрібно зважуватися?”
Продукти-антистрес
“Чи справді є продукти, які знімають стрес? Чим можна його заїдати”
Як харчуватися восени
“Чи є поради, як харчуватися восени, щоб організм легше переніс міжсезоння?”
Дивитись більше

Поради

“Я звикла запивати їжу водою. Чи можна так робити?”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

“Моя дитина-підліток зв’язалася з поганою компанією: як її вберегти?”
Відповідає
Микита Пермяков
Микита Пермяков
психолог громадського руху Віра, Надія, Любов

“Чи справді потрібно робити кардіо, воно дійсно корисне?”
Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер
Health-експерт з медичною освітою, блогерка

“Родичі читають сумнівні новини та вірять фейкам. Як їх переконати та не посваритися?”
Відповідає
Мирослава Маркова
Мирослава Маркова
Старша аналітикиня проекту VoxCheck

“Як пояснити дитині, чому у людей немає кінцівок?”
Відповідає
Олена Іванова
Олена Іванова
психологиня, сертифікована травма-терапевтка

“Що робити, якщо мою дитину цькують у школі, як побороти булінг”
Відповідає
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Тетяна Кирієнко
Дитяча психологиня
масовий мор риби
Читати далі
Масовий мор риби на Житомирщині! Чому така ситуація регулярно повторюється та які причини гибелі біоресурсів
Припинення виплат українцям у Польщі: що про це відомо
Читати далі
Можуть втратити виплати та безкоштовні послуги. Що відомо про скасування допомоги українцям у Польщі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь