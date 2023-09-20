“Я привыкла запивать еду водой. Можно ли так делать?”

С детства мы слышали, что запивать пищу вредно. Особенно, когда речь идет о соках, нектарах или газировке. Но оказалось, что это миф. Эксперт знает больше.

Можно ли пить воду во время еды

Запивать еду небольшими порциями воды можно. Еда станет более редкой и будет легче перевариваться.

Если ты кушаешь плотную пищу, например, бутерброд с листьями салата и яйцом, то его трудно проглотить. Особенно если спешишь или нервничаешь, потому что тогда пересыхает в горле и слюны не хватает для нормального пережевывания.

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Я не говорю, что нужно поставить перед собой ведро воды и выпить во время еды. Но человек нуждается в воде.

Когда мы едим суп, то не задумываемся над тем, что овощи запиваем водой. Супчик — это полезно, а запивать водой еду — вредно?

Кому не стоит запивать еду водой?

Есть люди, у которых запивание воды ухудшает переваривание. Это зависит от кислотности и состояния пищеварительной системы. Если все нормально и тебе хочется во время еды сделать пару глоточков, то, пожалуйста, это не страшно.

Часто можно услышать сетование на то, что кто-то ест все и остается в хорошей форме, а кто-то постоянно сдерживает себя, но полнеет. Но врожденная склонность к полноте или худощавости — это мизерные проценты от общего веса.

Фитнес-тренер и нутрициолог Анита Луценко рассказала, как есть и не полнеть.

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