“Почему эта “ведьма” ест и не толстеет?”

Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог
Часто можна почути нарікання на те, що хтось їсть усе й залишається в гарній формі, а хтось постійно стримує себе, але повнішає. Проте вроджена схильність до повноти чи худорлявості — це мізерні відсотки від загальної ваги.
Вага людини, крім рідкісних хвороб, визначається її способом життя.
Вага людини, крім рідкісних хвороб, визначається її способом життя.
І способом життя не сьогодні ввечері: вона з’їла дві піци та випила пляшку вина, а які харчові звички у людини за останні п’ять-десять років.
Ви можете бачити людину на вечірці, де вона дозволяє собі все, а решту часу їсть мінімум. А люди з зайвою вагою, наприклад, часто соромляться їсти на людях, а наодинці з собою з’їдають дуже багато.
Набір та втрата ваги визначається законом збереження енергії, а біологічні особливості організму не скасовують законів фізики. Енергія не виникає з нічого і не зникає в нікуди, а може лише перетворюватися з однієї форми на іншу.
Якщо ми спалюємо більше калорій, ніж отримуємо — ми худнемо. Якщо ж споживаємо більше, ніж витрачаємо, то навпаки — повнішаємо.
Якщо ми спалюємо більше калорій, ніж отримуємо — ми худнемо. Якщо ж споживаємо більше, ніж витрачаємо, то навпаки — повнішаємо.
Також дослідження показують, що люди переоцінюють свої витрати та недооцінюють споживання калорій. Різниця в нашому уявленні та реальному факті часто відрізняється у два-три рази.
Причини, чому так відбувається:
Неправильний режим харчування також відіграє чималу роль у самообмані.
Якщо на роботі весь день ми майже нічого не їмо, а ввечері відводимо душу й неодмінно переїдаємо, то до обіду наступного дня їсти знову ніби не хочеться.
Якщо на роботі весь день ми майже нічого не їмо, а ввечері відводимо душу й неодмінно переїдаємо, то до обіду наступного дня їсти знову ніби не хочеться.
Проте такий графік не дозволяє тілу в достатньому обсязі покривати свої потреби у білках, жирах та вуглеводах. Тоді організм потребуватиме більше їжі, сподіваючись хоч колись отримати бажане.
А для того щоб навіть у зимовий період отримувати всі поживні речовини та мати сильний імунітет, пропонуємо прочитати, які фрукти та овочі їсти в грудні.