Советы

“Почему эта “ведьма” ест и не толстеет?”

Отвечает
Анита Луценко
Анита Луценко

Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

Елена Яковлева, редактор сайта 14 декабря 2021, 11:05
Как есть и не полнеть
Фото: Unsplash

Советы

“Почему эта “ведьма” ест и не толстеет?”
Отвечает
Анита Луценко
Анита Луценко
Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

“Покупаю детям одинаковые игрушки, а они все равно ссорятся. Что делать?”
Отвечает
Олег Следь психолог ипсихотерапевт
Олег Следь
Психолог и психотерапевт

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Отвечает
Анна Ткаченко
Анна Ткаченко
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“Как приготовить зефир в домашних условиях?”
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“Почему эта “ведьма” ест и не толстеет?”
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“Как выбрать подушку для ребенка?”
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Детский невролог и педиатр

“Нужно ли мне стучаться, когда захожу в детскую”?
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детский психолог, телеведущий
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