Продукты зимнего меню: какие фрукты и овощи есть в декабре — рассказывает нутрициолог

Сезон холодов — тяжелое время для нашего организма. Мы мало двигаемся, страдаем от недостатка света, смены гормонального фона и постоянно мерзнем. Зимой даже микробы в воздухе меняются, как и микрофлора нашего кишечника. В то же время мы часто ограничиваем свое «зимнее меню» несколькими блюдами, руководствуясь принципом «тепло-питательно». В результате из-за слабого иммунитета, недополучившего полезных веществ, — болеем.

Какие фрукты и овощи нужно есть в декабре, чтобы укрепить организм и пополнить его необходимыми витаминами и компонентами, рассказала нутрициолог, фуд-терапевт Анастасия Голобородько.

Зиму в украинской кухне встречают запасами корнеплодов и долгохранящихся фруктов и овощей. Среди них — свекла, сельдерей, картофель, морковь, топинамбур, корни петрушки и пастернака.

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Эксперт рассказала, что сама употребляет в разнообразном сочетании корнеплоды, добавляя их в первые блюда — овощные или овоще-бобовые, — а также салаты. Насчет других способов приготовления она отметила:

— Ферментация или квашение, в отличие от маринада, в основе которого сахар и уксус, — самый древний и полезный способ хранения продуктов.

На какие фрукты обратить внимание накануне праздников

Нутрициолог напомнила, что заготавливать продукты на холодный сезон нужно с середины лета и употреблять вплоть до нового сезона.

Среди долго хранящихся фруктов она отметила груши и яблоки. Поскольку в прохладном месте они остаются свежими месяцами. Также по традиции их можно сушить.

Что касается сезонных продуктов ближнего зарубежья, в продуктовую корзину она советует добавить мандарины, гранат и немного цельнозерновых, чтобы сохранить питательную плотность и нутритивную ценность рациона.

— В середине зимы чаще включаем в рацион разноцветные несладкие фрукты, цитрусы, а как перекус выбираем орехи: хорошие жиры в составе дольше насыщают и держат уровень энергии стабильным, — добавила фуд-терапевт.

Когда же за окном начинают трещать морозы, специалист советует сделать рацион более плотным, теплым с достаточным количеством пряностей. Так, погустеть должны супы, а рагу и тушения необходимо дополнять белковыми продуктами, включая вегетарианские источники.

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