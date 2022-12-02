Продукти зимового меню: які фрукти та овочі їсти в грудні — розповідає нутриціологиня

Сезон холодів — важка пора для нашого організму. Ми мало рухаємося, страждаємо від нестачі світла, зміни гормонального фону і постійно мерзнемо.

Узимку навіть мікроби у повітрі змінюються, як і мікрофлора нашого кишківника.

Водночас ми часто обмежуємо своє «зимове меню» кількома стравами, керуючись принципом «тепло-поживно». В результаті через слабкий імунітет, що недоотримав поживних речовин, — хворіємо.

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Тож які фрукти та овочі споживати у грудні, щоб укріпити організм та поповнити його необхідними вітамінами й компонентами, розповіла нутриціологиня, фуд-терапевтка Анастасія Голобородько.

Зиму в українській кухні зустрічають запасами коренеплодів, фруктів та овочів, говорить вона. Серед них — буряк, селера, картопля, морква, топінамбур, коріння петрушки й пастернаку.

Експертка розповіла, що сама вживає у різноманітному поєднанні коренеплоди, додаючи їх в перші страви — овочеві чи овоче-бобові, — а також салати. Щодо інших способів приготування, вона зазначила:

Ферментація або квашення, на відміну від маринаду, в основі якого цукор та оцет, — найдавніший і найкорисніший спосіб збереження продуктів.

На які фрукти звернути увагу напередодні свят

Нутриціологиня нагадала, що заготовляти продукти на холодний сезон потрібно з середини літа і вживати їх аж до нового сезону.

Серед фруктів, які довго зберігаються, вона згадала груші та яблука. Адже у прохолодному місці вони залишаються свіжими місяцями. Також за традицією їх можна сушити.

Щодо сезонних продуктів ближнього зарубіжжя, до продуктового кошика вона радить додати мандарини, гранат і трохи цільнозернових, щоб зберегти поживну щільність та нутритивну цінність раціону.

У середині зими частіше включаємо в раціон різнокольорові несолодкі фрукти, цитруси, а як перекушування вибираємо горіхи: хороші жири у складі довше насичують і тримають рівень енергії стабільним, — додала фуд-терапевтка.

Коли ж за вікном починають тріщати морози, фахівчиня радить зробити раціон щільнішим, теплішим, із достатньою кількістю прянощів. Так, погустішати мають супи, а рагу й тушіння необхідно доповнювати білковими продуктами, включно з вегетаріанськими джерелами.

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