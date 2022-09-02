Каша, яку точно полюбить ваша дитина: рецепти від Асмік Гаспарян

Каші мають бути присутні в раціоні кожної людини, особливо — з цільнозернових круп. Фахівці кажуть, що споживати треба саме необроблені цільні крупи: гречку, нешліфований рис, просо та пшеничну крупу. Вони мають у собі харчові волокна, вітаміни, мінерали, які забезпечують організм енергією.

Каші з цільнозернових круп зберігають усі корисні речовини, чого не скажеш про пластівці, а у кашах швидкого приготування взагалі нічого не залишається, бо вони оброблені за допомогою високих температур.

Але що ж робити, коли дитина навідріз відмовляється їсти кашу? Відповідь на це питання знає переможниця МастерШеф Асмік Гаспарян. Вона поділилася рецептами каші, яку точно полюбить ваша дитина.

Зараз також дивляться

Асмік найчастіше готує вдома гречку та рис.

Для приготування смачної гречки тобі знадобиться:

гречка

цибуля звичайна або порей

селера, часник

помідор

Овочі треба підсмажити на сковорідці, потім додати гречку, ще кілька хвилин смажити й лише тоді залити водою. Гречка вбере воду, і страва буде готова, — розповідає Асмік.

Наступний на черзі — рис. Асмік поділилася рецептом однієї з національних страв вірменської кухні — катнов. Це солодка страва, схожа на англійський пудинг.

Інгредієнти:

попередньо відварений рис

200 мл молока

ванільний цукор

кориця

куркума (для кольору)

Дати молоку закипіти та перемішати усі компоненти, тримати на вогні, поки не загусне.

І наостанок не найкорисніша крупа, але дуже смачна й швидка в приготуванні — кус-кус. Її в родині шеф-кухарки дуже люблять. Тож для того щоб додати страві користі — готує її з овочами та травами.

Для приготування знадобляться:

цибуля

перець

кабачок

морква

петрушка

кінза та м’ята

Кус-кус готується швидко, тому овочі треба нарізати дрібно. Овочі та крупу треба змішати в каструлі, заправити ложкою соєвого соусу, посолити й залити водою так, щоб вона накрила повністю кашу. Зелень та м’яту додати наприкінці, ось страва й готова.