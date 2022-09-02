Каша, которую точно полюбит ваш ребёнок: рецепты от Асмик Гаспарян

Каши должны присутствовать в рационе каждого человека, особенно – из цельнозерновых круп. Специалисты говорят, что потреблять нужно именно необработанные цельные крупы: гречку, нешлифованный рис, просо и пшеничную крупу. Они содержат в себе пищевые волокна, витамины, минералы, которые снабжают организм энергией.

Каши из цельнозерновой крупы сохраняют все полезные вещества, чего не скажешь о хлопьях, а в кашах быстрого приготовления вообще ничего не остается, потому что они обработаны при высоких температур.

Но что делать, если ребенок наотрез отказывается есть кашу? Ответ на этот вопрос знает победительница МастерШеф Асмик Гаспарян. Она поделилась рецептами каши, которую точно полюбит ваш ребёнок.

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Асмик чаще всего готовит дома гречку и рис.

Для приготовления вкусной гречки тебе понадобится:

гречка

лук обыкновенный или порей

сельдерей, чеснок

помидор

Овощи нужно обжарить на сковороде, затем добавить гречку, еще несколько минут жарить и только потом залить водой. Гречка впитает воду, и блюдо будет готово.

Следующий на очереди – рис. Асмик поделилась рецептом одного из национальных блюд армянской кухни — катнов. Это сладкое блюдо, похожее на английский пудинг.

Ингредиенты:

предварительно отваренный рис

200 мл молока

ванильный сахар

корица

куркума (для цвета)

Дать молоку закипеть и перемешать все компоненты, держать на огне, пока не загустеет.

И напоследок не самая полезная крупа, но очень вкусная и быстрая в приготовлении – кус-кус. Ее в семье шеф-повара очень любят. Чтобы сделать блюдо более полезным — готовит его с овощами и травами.

Для приготовления понадобятся:

лук

перец

кабачок

морковь

петрушка

кинза и мята

Кус-кус готовится быстро, поэтому овощи надо мелко нарезать. Овощи и крупу нужно смешать в кастрюле, заправить ложкой соевого соуса, посолить и залить водой так, чтобы она полностью покрыла кашу. Зелень и мяту добавить в конце, вот блюдо и готово.

— Все в нашей семье едят кашу: я, муж, бабушка и наш сын. Больше всего ему нравится кус-кус с овощами, а еще любит сладкий рис, ведь он похож на десерт. С этими рецептами легко приучить ребенка к каше и разнообразить свой рацион полезными блюдами, – рассказывает Асмик Гаспарян.