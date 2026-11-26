Перед зимними праздниками ценники на основные продукты питания претерпевают существенные изменения, не только из-за сезона и праздничного ажиотажа, но и из-за влияния войны. Обстрелы и уничтожение предприятий, перебои со светом, затраты на генераторы – все это сейчас влияет на формирование стоимости продовольственной корзины.

В нашем материале рассказываем, какой может быть потребительская корзина украинца на предстоящие праздники.

Состав продовольственной корзины на зимние праздники 2026

У каждой украинской семьи есть собственные кулинарные традиции на Рождество и Новый год, но если обобщить, то можно получить такой ориентировочный состав продуктовой корзины:

ингредиенты для традиционных салатов на новогодние праздники – вареная колбаса, майонез, консервированный зеленый горошек, соленые огурцы, куриные яйца, сельдь, картофель, морковь, свекла, лук, крабовые палочки, консервированная кукуруза, свежие огурцы;

– вареная колбаса, майонез, консервированный зеленый горошек, соленые огурцы, куриные яйца, сельдь, картофель, морковь, свекла, лук, крабовые палочки, консервированная кукуруза, свежие огурцы; мясо и рыба — курица, свинина, индейка или утка, а также скумбрия или карп;

— курица, свинина, индейка или утка, а также скумбрия или карп; молочные продукты – твердые сыры, сливочное масло;

– твердые сыры, сливочное масло; деликатесы — красная рыба, икра, морепродукты;

— красная рыба, икра, морепродукты; фрукты и сладости – мандарины, апельсины, бананы, лимоны, яблоки, виноград, ананасы, киви, а также шоколадные конфеты и выпечка;

– мандарины, апельсины, бананы, лимоны, яблоки, виноград, ананасы, киви, а также шоколадные конфеты и выпечка; напитки — шампанское, вина, крепкий алкоголь, соки, сладкая газировка.

Во сколько обойдется новогодний набор продуктов 2026

Ученые из Института аграрной экономики еще не посчитали новую стоимость праздничного стола, поэтому приведем ориентировочные цифры, актуальные на конец ноября 2026 года.

Согласно данным сервиса Pereplata, приготовление 12 постных блюд на Святой вечер 2026 года для шести человек может стоить от 1600 до 2100 грн по состоянию на ноябрь.

Стоимость новогоднего стола 2027 года с классическими блюдами для восьми человек может обойтись в сумму от 2050 до 3600 грн без учета алкоголя – это также актуальный расчет на ноябрь.

Приготовление крабового салата на 8 порций стоит ориентировочно 420 грн.

Сельдь под шубой на 6 порций — 180 грн.

Оливье на 8 порций — 630 грн.

Медовик на 10 порций — 300 грн.

Закуски, фрукты, сок на 8 порций – 1360 грн.

Праздничные цены на рыбу, икру или экзотические фрукты будут в основном зависеть от курсов валют, отметил экономист Олег Пендзин в интервью LB.ua.

— Цены на мировом рынке не подскочили, а внутренний будет реагировать на колебания, — говорит экономист.

Отмечается, что потребитель не сильно заметит эти колебания, если курс доллара удержится на уровне 46 гривен.

Как изменились цены по сравнению с 2025 годом

Предварительная оценка стоимости приготовления салата Оливье в ноябре 2026 года примерно на 107 грн выше аналогичного набора продуктов, согласно ценам декабря 2025 года, сообщает Судебно-юридическая газета.

Стоимость вареной колбасы составляет ориентировочно половину актуальной стоимости блюда. Также на конечную цену оказывает существенное влияние стоимость майонеза и консервированных продуктов.

В ноябре 2026 года профильные аналитики прогнозируют в целом постепенное зимнее подорожание основных групп продуктов на 5–25%, отдельных сезонных позиций — до 35–40%.

А если вспомнить прошлый год, то в 2025 году новогодний стол обошелся украинцам на 10,7% дороже, чем в предыдущем году, согласно официальным данным Института аграрной политики.

Актуальную стоимость продовольственной корзины на зимние праздники 2026 можно будет рассчитать уже непосредственно перед приближением праздничных дней.

Ранее мы рассказывали о том, что цены на продукты в Украине вырастут из-за перестройки логистики после российских ударов по продовольственным складам.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!