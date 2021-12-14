“Чому ця “відьма” їсть і не товстіє?”

Часто можна почути нарікання на те, що хтось їсть усе й залишається в гарній формі, а хтось постійно стримує себе, але повнішає. Проте вроджена схильність до повноти чи худорлявості — це мізерні відсотки від загальної ваги.

Вага людини, крім рідкісних хвороб, визначається її способом життя.

І способом життя не сьогодні ввечері: вона з’їла дві піци та випила пляшку вина, а які харчові звички у людини за останні п’ять-десять років.

Ви можете бачити людину на вечірці, де вона дозволяє собі все, а решту часу їсть мінімум. А люди з зайвою вагою, наприклад, часто соромляться їсти на людях, а наодинці з собою з’їдають дуже багато.

Набір та втрата ваги визначається законом збереження енергії, а біологічні особливості організму не скасовують законів фізики. Енергія не виникає з нічого і не зникає в нікуди, а може лише перетворюватися з однієї форми на іншу.

Якщо ми спалюємо більше калорій, ніж отримуємо — ми худнемо. Якщо ж споживаємо більше, ніж витрачаємо, то навпаки — повнішаємо.

Також дослідження показують, що люди переоцінюють свої витрати та недооцінюють споживання калорій. Різниця в нашому уявленні та реальному факті часто відрізняється у два-три рази.

Причини, чому так відбувається:

завеликий розмір тарілки, що призводить до збільшення порції; людська забудькуватість, адже впродовж дня ми часто буваємо настільки зайняті роботою, що не помічаємо, що і в яких розмірах ми їмо; неточний підрахунок БЖВ (білків, жирів та вуглеводів) або його відсутність; зриви; дефіцит вітамінів та поживних речовин тощо.

Неправильний режим харчування також відіграє чималу роль у самообмані.

Якщо на роботі весь день ми майже нічого не їмо, а ввечері відводимо душу й неодмінно переїдаємо, то до обіду наступного дня їсти знову ніби не хочеться.

Проте такий графік не дозволяє тілу в достатньому обсязі покривати свої потреби у білках, жирах та вуглеводах. Тоді організм потребуватиме більше їжі, сподіваючись хоч колись отримати бажане.

А для того щоб навіть у зимовий період отримувати всі поживні речовини та мати сильний імунітет, пропонуємо прочитати, які фрукти та овочі їсти в грудні.