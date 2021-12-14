Поради

“Чому ця “відьма” їсть і не товстіє?”

Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко

Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Грудня 2021, 11:05
Як їсти і не набирати вагу
Фото: Unsplash

Поради

“Чому ця “відьма” їсть і не товстіє?”
Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко
Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

“Купую дітям однакові іграшки, а вони все одно сваряться. Що робити?”
Відповідає
Олег Следь психолог та психотерапевт
Олег Следь
Психолог та психотерапевт

“Линяюча” білизна. Чому деякі речі залишають на шкірі барвник?”
Відповідає
Анна Ткаченко
Анна Ткаченко
Персональний стиліст, fashion-блогерка

“Як приготувати зефір в домашніх умовах?”
Відповідає
“Чому ця “відьма” їсть і не товстіє?”
Євген Клопотенко
Кулінарний експерт та шеф-кухар

“Як обрати подушку для дитини?”
Відповідає
Ірина Платонова
Ірина Платонова
Дитяча неврологиня і лікарка-педіатр

“Чи потрібно мені стукати, коли заходжу у дитячу кімнату”?
Відповідає
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Дмитро Карпачов
дитячий психолог, телеведучий
Дитина втомлюється? Можливо, час скоротити список її гуртків
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Дитина втомлюється? Можливо, час скоротити список її гуртків
Секс-освіта по-українськи — про табу і забобони навколо “пікантних” тем
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Секс-освіта по-українськи — про табу і забобони навколо “пікантних” тем