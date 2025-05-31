“Як обрати лубрикант і чого треба уникати у складі змазки?”

Секс все ще є табуйованою для публічного обговорення темою. Однак це одна із причин, чому багато жінок не повністю розуміють своє тіло та його потреби. Наприклад, поширеним є міф, що про збудження жінки говорить виділення природної змазки.

Однак її часто недостатньо для комфортного статевого акту. Тому ринок інтимної продукції пропонує багато варіантів лубрикантів. Як не заплутатися у пропозиціях і на що у складі товару треба звернути увагу?

Як вибрати лубрикант

Наслідком від неправильно підібраного лубриканту можуть стати неприємні симптоми, алергія, захворювання чи більші проблеми.

Проявитися вони можуть як одразу після використання, або за день-два — свербіння, печіння, незвичні виділення, дискомфорт. Але деякі компоненти у складі лубрикантів можуть негативно впливати на жіноче здоровʼя у довготривалій перспективі.

Перед покупкою інтимної продукції варто памʼятати, що вона повинна бути сумісною з рН піхви. В нормі цей показник становить 3,8–4,5. А ось рН деяких лубрикантів може перевищувати позначку пʼяти одиниць!

Якщо рН піхви підвищиться, то всередині будуть розмножуватися шкідливі мікроорганізми, наслідком якого стають бактеріальні захворювання, такі як вагініт.

Також під час вибору лубриканту зверни увагу, щоб у складі не було лідокаїну чи знеболювальних: дія цих речовин може приховати больові відчуття під час сексу, яких не повинно бути.

У складі лубриканту також не повинно бути:

олії;

пропіленів (канцерогенні консерванти);

ароматизатори — якщо ти схильна до алергії, вагітна, після пологів або годуєш грудьми.

Який склад у безпечних лубрикантів

Серед корисних складників: гіалуронова кислота, яка дарує додаткове зволоження, Д-пантенол, що заживляє мікротріщинки, молочна кислота, яка допомагає підтримувати слабокислий pH засобу.

Для проникнення чи використання інтимних іграшок підійде водний лубрикант з Д-пантенолом. Лубриканти на силіконовій основі створені для тривалого акту або інтиму у воді, але їх не варто використовувати з іграшками.

Однак лише наявність гарного лубриканту не може гарантувати оргазм у жінки. Раніше ми розповідали тобі про поширені міфи щодо оргазму у жінок та що допоможе їх позбутися, читай за посиланням.

Джерело: Divoche.media

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