Оральний секс: гід від лікарки про здоров’я, безпеку та задоволення

В українській культурі секс досі є темою для перешіптувань, оральні пестощі займають дивне місце: їх водночас вважають і чимось гріховним, і ледь не цілком безпечною альтернативою. Насправді обидва ці уявлення — лише міфи, що заважають будувати здорове та наповнене інтимне життя.

Час поговорити відверто. Називати частини тіла та процеси своїми іменами — це не вульгарність, а основа безпеки, довіри та справжньої чуттєвості. Цей гід допоможе розібратися як у медичних ризиках, так і в секретах задоволення, про які не заведено говорити вголос.

Щоб розібратися в такій делікатній темі, як оральний секс, видання Бережи себе залучило експертку — сімейну лікарку Дарину Дмитрієвську.

Фактор здоров’я

Найголовніший міф, який варто зруйнувати: незахищений оральний секс не є абсолютно безпечним. Теплі та вологі слизові оболонки — ідеальне середовище для передачі багатьох інфекцій. Інфекції, що передаються статевим шляхом: гонорея, хламідіоз, сифіліс, герпес, вірус папіломи людини (ВПЛ), гепатити А, В, Е і навіть ВІЛ (хоча ризик останнього значно нижчий, він існує).

Ще до списку ризиків додаються і неспецифічні інфекції. Кандидоз або стоматит можуть легко передаватися між геніталіями та ротовою порожниною. Те саме стосується і поширених бактерій, як-от стафілокок, що здатні викликати запалення при потраплянні на нову слизову оболонку.

Окремо варто згадати про герпес. Так звана застуда на губах — це активний прояв вірусу, який під час орального сексу може легко передатися на геніталії, спричинивши генітальний герпес. Тому в період загострення від таких пестощів краще утриматись.

Чому не можна визначити ризик на око

Ключова проблема в тому, що більшість інфекцій можуть мати безсимптомний перебіг. Людина може роками не знати, що є носієм, і не мати жодних зовнішніх проявів.

Особливо часто прихований перебіг буває у чоловіків (гонорея, хламідіоз), а ВІЛ чи гепатити взагалі невидимі до серйозних стадій хвороби. Ранки, подряпини або подразнення в роті чи на геніталіях значно підвищують ризик передачі будь-якої інфекції.

Три простих правила для захисту від інфекцій

Отже, правило номер один для захисту від будь-яких наслідків орального сексу: регулярно перевіряйтеся у лікаря. Це не щось надзвичайне, а нормальна частина турботи про своє тіло, актуальна навіть для тих, хто перебуває в моногамних стосунках.

Також варто говорити з партнерами. Не соромтеся питати про останню перевірку. Сама реакція людини на таке питання може багато про неї сказати. Чесність щодо свого здоров’я — це ознака поваги та зрілості.

Варто уникати контакту під час загострень. Якщо у вас чи у партнера є активний герпес, молочниця або інші запалення — краще утриматися і приділити час ніжності без ризику.

Ще один дуже важливий факт про ВІЛ: люди, що живуть з цим захворюванням і приймають антиретровірусну терапію, досягають невизначуваного вірусного навантаження. Це означає, що вони не можуть передати вірус іншим, у тому числі статевим шляхом.

Територія задоволення: як зробити добре

Коли ми розібралися з безпекою, час перейти до найцікавішого. Єдина функція клітора — це сексуальне задоволення.

І природа подбала, щоб він мав у рази більше нервових закінчень, ніж голівка пеніса.

Важливо розуміти: абсолютно всі оргазми в людини з жіночою анатомією — кліторальні.

Застаріле поняття вагінального оргазму давно спростоване. Оргазм може бути викликаний стимуляцією зовнішньої голівки клітора, його внутрішніх ніжок (які знаходяться в товщі статевих губ), або навіть скороченням м’язів.

Як зрозуміти, що подобається партнеру чи партнерці

Існує лише один надійний спосіб — спитати. Звичка відкрито говорити про свої бажання та вподобання — це найефективніший інструмент для покращення вашого сексуального життя. Мовчання та спроби вгадати в кращому разі призводять до незручності, а в гіршому — до того, що хтось один піклується лише про власне задоволення.

Не бійтеся казати: мені подобається ось так, а спробуймо трохи інакше. Спрямовуйте партнера, підказуйте, діліться емоціями. Це створює атмосферу довіри та близькості, яка є найсильнішим афродизіаком.

Читайте також у нашому попередньому матеріалі: все, що варто знати про анальний секс, його ризики та правила безпеки.

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