А що, як щось піде не так? Анальний секс: що це таке, як до нього підготуватися та які ризики можливі

Анальний секс є однією з найбільш спірних тем у контексті сексуальних стосунків. Цей вид інтимності має глибокі корені в історії людства і зустрічається у різних культурах по всьому світу. Для одних — це спосіб виразити свою пристрасть, довіру та близькість. Для інших — це табу або предмет критики.
Важливо розуміти, що анальний секс, як і будь-яка інша форма сексуальної взаємодії, потребує взаємної згоди, обізнаності, підготовки та дотримання правил безпеки. Про те, що таке анальний секс, як до нього підготуватися та які є ризики такого типу інтиму розповіли у виданні Healthline.
Анальний секс — це форма статевого контакту, під час якого відбувається стимуляція або проникнення в анус. Зауважимо, що анальний секс — це не лише проникнення пеніса. До анального сексу входять й інші дії, зокрема, орально-анальний контакт, стимуляція пальцями, фістинг тощо.
Можливо. Але якщо використовувати достатньо лубриканту та рухатися повільно, все повинно бути добре. Трохи дискомфорту — це норма, за умови, що це твій перший досвід.
Але збудження, розслабленість та прелюдії допоможуть тобі адаптуватися.
Але збудження, розслабленість та прелюдії допоможуть тобі адаптуватися.
Існує кілька порад, що допоможуть покращити анальний секс і зробити його комфортним та безпечним:
Фото: Unspalsh
Важливо! Зміни контрацептив при переході від одного виду сексу до іншого, приміром, від анального до вагінального чи орального.
Важливо! Зміни контрацептив при переході від одного виду сексу до іншого, приміром, від анального до вагінального чи орального.
Делікатна шкіра ануса більш схильна до мініатюрних пошкоджень або анальних тріщин. Маленькі, але глибокі, тріщини можуть викликати сильний біль та кровотечу після анального сексу. Зазвичай анальні тріщини загоюються самостійно протягом кількох тижнів.
Хоча будь-який вид сексу без бар’єрних методів контрацепції, збільшує ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом, але під час анального сексу ймовірність захворіти трохи вище.
Така проблема насправді виникає рідко, але все ж можлива. Тож якщо ти відчуваєш сильну або тривалу ректальну кровотечу та болі в животі після анального проникнення пенісом, іграшкою або іншим предметом — негайно звернись до лікаря.
І так, і ні. Невелика кількість крові під час перших разів — це нормально. Те ж саме, якщо секс був дуже активний, або під час інтиму ви не використовували достатньо лубриканту. Проте, якщо кровотеча сильна або не припиняється, негайно звернися до лікаря.
Ні, це лише міф. Анальний секс не вплине на здатність ходити в туалет.
Ні, це лише міф. Анальний секс не вплине на здатність ходити в туалет.
Просто пам’ятай: може виникнути відчуття, що тобі потрібно в туалет, одразу після проникнення, але велика ймовірність, що “несподіванок” не станеться.
Так, анальний секс може викликати оргазм. Навіть якщо цього не станеться — інтим все одно може бути дуже приємним.
Раніше ми розповідали, як війна впливає на сексуальне життя.
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