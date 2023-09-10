А що, як щось піде не так? Анальний секс: що це таке, як до нього підготуватися та які ризики можливі

Анальний секс є однією з найбільш спірних тем у контексті сексуальних стосунків. Цей вид інтимності має глибокі корені в історії людства і зустрічається у різних культурах по всьому світу. Для одних — це спосіб виразити свою пристрасть, довіру та близькість. Для інших — це табу або предмет критики.

Важливо розуміти, що анальний секс, як і будь-яка інша форма сексуальної взаємодії, потребує взаємної згоди, обізнаності, підготовки та дотримання правил безпеки. Про те, що таке анальний секс, як до нього підготуватися та які є ризики такого типу інтиму розповіли у виданні Healthline.

Що таке анальний секс

Анальний секс — це форма статевого контакту, під час якого відбувається стимуляція або проникнення в анус. Зауважимо, що анальний секс — це не лише проникнення пеніса. До анального сексу входять й інші дії, зокрема, орально-анальний контакт, стимуляція пальцями, фістинг тощо.

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Чи боляче під час проникнення

Можливо. Але якщо використовувати достатньо лубриканту та рухатися повільно, все повинно бути добре. Трохи дискомфорту — це норма, за умови, що це твій перший досвід.

Але збудження, розслабленість та прелюдії допоможуть тобі адаптуватися.

Як підготуватися до анального сексу

Існує кілька порад, що допоможуть покращити анальний секс і зробити його комфортним та безпечним:

підріж нігті . Недоглянуті нігті збільшують ймовірність пошкодження тонкої шкіри ануса та поширення бактерій;

. Недоглянуті нігті збільшують ймовірність пошкодження тонкої шкіри ануса та поширення бактерій; клізма. Зазвичай мила та води буде достатньо для підмивання перед інтимом. Але якщо ти хвилюєшся через можливі “несподівані ситуації”, розглянь можливість використання клізми. Вона допомагає глибше очистити пряму кишку;

Зазвичай мила та води буде достатньо для підмивання перед інтимом. Але якщо ти хвилюєшся через можливі “несподівані ситуації”, розглянь можливість використання клізми. Вона допомагає глибше очистити пряму кишку; використовуй презерватив чи інші захисні засоби. Використання презерватива для статевого члена, язика або інших методів захисту суттєво знижує ризик ІПСШ;



Важливо! Зміни контрацептив при переході від одного виду сексу до іншого, приміром, від анального до вагінального чи орального.

використовуй лубрикант і часто поновлюй його . Для анального сексу часто обирають лубриканти на силіконовій основі через їхню густу консистенцію, але лубриканти на водній та водно-силіконовій основах також підходять;

. Для анального сексу часто обирають лубриканти на силіконовій основі через їхню густу консистенцію, але лубриканти на водній та водно-силіконовій основах також підходять; займи зручну позу. Поза доггі-стайл є популярною для анального сексу, а легкий доступ сприяє комфортному проникненню! Іншою популярною позою є обернена місіонерська, хоча класична місіонерська також підходить;

Поза доггі-стайл є популярною для анального сексу, а легкий доступ сприяє комфортному проникненню! Іншою популярною позою є обернена місіонерська, хоча класична місіонерська також підходить; рухайтеся повільно. Дай собі час для того, щоб належним чином збудитися, що допоможе розслабити напружені м’язи;

Дай собі час для того, щоб належним чином збудитися, що допоможе розслабити напружені м’язи; ретельно мий усе після закінчення сексу або зміни типу інтиму. Це стосується усього, що контактувало з анусом, включно з руками, статевими органами та секс-іграшками.

Які ризики можливі при проникненні під час анального сексу

Анальні тріщини

Делікатна шкіра ануса більш схильна до мініатюрних пошкоджень або анальних тріщин. Маленькі, але глибокі, тріщини можуть викликати сильний біль та кровотечу після анального сексу. Зазвичай анальні тріщини загоюються самостійно протягом кількох тижнів.

Інфекції

Хоча будь-який вид сексу без бар’єрних методів контрацепції, збільшує ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом, але під час анального сексу ймовірність захворіти трохи вище.

Перфорація товстої кишки

Така проблема насправді виникає рідко, але все ж можлива. Тож якщо ти відчуваєш сильну або тривалу ректальну кровотечу та болі в животі після анального проникнення пенісом, іграшкою або іншим предметом — негайно звернись до лікаря.

Відповіді на популярні запитання щодо анального сексу

Чи нормально, коли після анального сексу є кровотеча?

І так, і ні. Невелика кількість крові під час перших разів — це нормально. Те ж саме, якщо секс був дуже активний, або під час інтиму ви не використовували достатньо лубриканту. Проте, якщо кровотеча сильна або не припиняється, негайно звернися до лікаря.

Чи вплине анальний секс на здатність ходити в туалет?

Ні, це лише міф. Анальний секс не вплине на здатність ходити в туалет.

Просто пам’ятай: може виникнути відчуття, що тобі потрібно в туалет, одразу після проникнення, але велика ймовірність, що “несподіванок” не станеться.

Чи може анальний секс призвести до оргазму?

Так, анальний секс може викликати оргазм. Навіть якщо цього не станеться — інтим все одно може бути дуже приємним.

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