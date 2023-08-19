Твої потаємні бажання — це природно! Що таке сексуальний фетишизм та чи варто з ним боротися

Сексуальний фетишизм — це непроста та дивовижна грань людської сексуальності, яка зачіпає найтонші ниточки наших бажань, страхів, інстинктів і, звісно, таємниць.

Він є предметом багатьох наукових досліджень, філософських дискусій і, безперечно, сприймається з великим суб’єктивізмом.

Фетиші у сексі можуть мати безліч форм: від фокусування на певних видах чи елементах одягу до неординарних бажань. Сексуальний фетишизм нерідко може бути як елементом, що додає іскри стосункам, так і ключовою деталлю у сексуальній ідентичності особи.

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Важливо зазначити, що фетишизм не є хворобою чи розладом — це просто інший спосіб прояву сексуальної енергії.

У цьому розборі ти дізнаєшся про таке:

які бувають сексуальні фетиші;

причина їхньої появи;

чи варто з ними боротись;

лікування фетишів у сексі.

Які бувають сексуальні фетиші

Насправді фетишів у сексі дуже багато і всі перелічити складно. Але хочемо познайомити тебе із найрозповсюдженішими.

Фут-фетиш

Це один з найбільш поширених фетишів, при якому партнер отримує сексуальне задоволення від стоп. Це може бути масаж ніг, поцілунки або навіть використання ніг як частини сексуального акту.

Зв’язування

Це фетиш, при якому одній особі подобається бути обмеженою або обмежувати іншого за допомогою мотузок, кайданів, наручників тощо. Зв’язування може додавати елемент контролю і підпорядкування під час сексу.

Рольові ігри

Тут учасники придумують сценарії й виконують певні ролі, як актори. Це може бути щось нескладне, як, наприклад, ігри в поліціянта і злочинця, або ж більш комплексні сценарії. Головне — дотримуватися згоди та обговорити кордони до початку гри.

У цьому випадку також важливо обговорити стоп слово, яке означатиме, що все потрібно припинити просто зараз.

Домінування і підкорення

Тут головна ідея полягає у контролі однієї особи іншою. Один партнер (домінант) контролює, тоді як інший партнер (сабмісив) підкорюється. До речі, такий тип фетиша набув особливої популярності у суспільстві після виходу кінострічки 50 відтінків сірого.

БДСМ

Взагалі, БДСМ — це абревіатура, яка об’єднує:

B&D — bondage and discipline — зв’язування і дисципліна;

D&S — domination and submission — домінування і підкорення;

S&M — sadism and masochism — садизм, коли особі подобається завдавати болю, а мазохізм — коли особі подобається відчувати біль.

БДСМ може містити широкий спектр дій: від легкої еротичної гри до більш жорстких варіантів.

Волосся

Це сексуальний фетиш, при якому особі подобається фокусуватися на волоссі. Це може бути пристрасть до довгого волосся чи певних зачісок, або ж задоволення від відчуття волосся на певних частинах тіла.

Фетиш спідньої білизни

Попри те, що спідня білизна є широко визнаним символом сексуальності, для деяких людей вона може стати сексуальним фетишем. До такого типу фетиша належать різні типи та стилі спідньої білизни.

Вуаєризм

Це тип фетиша у сексі, коли особа отримує задоволення від спостереження за іншими людьми, які займаються сексом, роздягаються або є частково чи повністю голими.

Про вуаєризм не говорять часто, але насправді існує чимало людей, що практикують цей сексуальний фетиш.

Фетиш взуття

Ще один фетиш, про який часто можна почути. Для деяких людей взуття може мати особливе сексуальне значення і додавати сильного збудження під час статевого акту. Фетиш взуття частіше характерний чоловікам, які полюбляють різні типи взуття, у яке взуті жінки. Приміром, туфлі на високих підборах, сексуальні чоботи тощо.

Фетиші в сексі: звідки з’явилися

Як розповідають у виданні VeryWellMind, тема появи сексуальних фетишів достеменно не досліджена. Проте є перелік теорій, які висловлюють здогадки появи цього явища.

Першим, хто використав термін фетиш в еротичному значенні, був французький психолог Альфред Біне у 1887 році. У кінці XIX століття вважали, що сексуальні фетиші з’являлися і закріплювалися за людиною через досвід збудження з тим чи іншим об’єктом ще у дитинстві.

Також, на думку дослідників, наявність сексуальних фетишів більш притаманна чоловікам, що може свідчити про наявність унікальних факторів щодо біологічних відмінностей між чоловіками та жінками.

Але нині наголошують, що сексуальні фетиші не досліджені повністю, і тому ще зарано говорити про те, як вони виникають, у якої статі вони виникають частіше, і як вони впливають на поведінку.

Здається, у мене є фетиш. Чи варто з ним боротися?

Поява сексуальних фетишів — це складне явище, і точних відповідей на питання про їхнє походження немає.

Варто пам’ятати, що фетиш не дорівнює розладу, якщо він не несе негативного впливу на твоє повсякденне життя.

Наприклад, якщо чоловік збуджується лише за умови, що на дружині є певний елемент одягу чи взуття — це проблема, пояснює психіатр, професор в Медичному коледжі Вейл Корнелл Кеннет Розенберг.

Якщо ж одяг є лише доповненням, то у наявності фетиша немає нічого поганого.

Але є певні критерії, що визнані у Діагностичному та статистичному посібнику з психічних розладів, які можуть вказувати, що фетиш переходить у класифікацію розладів.

Зокрема, йдеться про три критерії.

Перший критерій. Протягом останніх шести місяців ти відчував(-ла) сексуальні потяги, які були зосереджені не на статевій частині тіла або на неживому предметі.

Другий критерій. Твої фантазії, бажання чи поведінка спричинили тобі значний дискомфорт або погіршили твою здатність займатися рутинними задачами.

Третій критерій. Бажання одягнутися в одяг протилежної статі або застосувати пристрої для сексуальної стимуляції, наприклад, вібратор — не вважаються фетишами.

Лікування сексуальних фетишів

Як ми вже раніше пояснили, фетиші в сексі є нормою. Але до моменту, поки вони не стають на заваді твого повсякденного життя та зміни у сексуальних потягах. В таких випадках лікування справді необхідне. Нині спеціалісти використовують кілька методів:

Когнітивно-поведінкову терапію. Під час лікування застосовують терапію відрази, відновлення організму та приховане кондиціонування.

Під час лікування застосовують терапію відрази, відновлення організму та приховане кондиціонування. Психодинамічну терапію. Деякі фетиші можуть з’являтися у нас ще в дитинстві, і в цьому випадку спеціаліст використовує таке лікування для роботи з несвідомим.

Деякі фетиші можуть з’являтися у нас ще в дитинстві, і в цьому випадку спеціаліст використовує таке лікування для роботи з несвідомим. Ліки.

Раніше ми розповідали про секс-іграшки: чому це табуйована тема та яку роль вони відіграють у дослідженні власного тіла.

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