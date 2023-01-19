Підлітки, дорослі та літні люди. Секс-іграшки для різного віку — чому це не тема-табу

В Україні набирає обертів секс-освіта. Ми поступово відходимо від радянських упереджень про те, що відкрито говорити про секс, сексуальність, задоволення та власне тіло — це щось вульгарне та непристойне.

Сьогодні ми зачепимо тему дослідження власного тіла та задоволення від підліткового до літнього віку та з’ясуємо, яку роль у цьому відіграють секс-іграшки.

Допомогла розібратися у темі та розповіла усе про секс-іграшки сексологиня-консультантка Віталія Лужна. Також вона підказала, як правильно вибрати іграшку і подолати страхи й упередження.

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Секс-іграшки для пізнання свого тіла: підлітки

Напевно, кожен прогресивний батько чи мама вже впроваджують елементи сексуальної освіти у виховання своєї дитини.

Але деякі питання все-таки лишаються у повітрі, адже вони настільки делікатні та особисті, що можна тільки нашкодити чи зачепити особисті кордони. Особливо це стосується підлітків.

Наприклад, яку роль секс-іграшка може відіграти у статевому пізнанні тіла? Чи доречно батькам дарувати дитині таку іграшку і чи не нашкодить це? Віталія Лужна дала відповідь на усі ці “незручні” питання.

Дослідження сексуальності: з якого віку це нормально

— Різні люди у різному віці починають досліджувати свою сексуальність. Для однієї людини це дослідження буде включати секс-іграшки, а для іншої — ні. І обидві ситуації нормальні, — стверджує сексологиня.

Правильного чи точного віку для початку використання секс-іграшок просто не існує. Це настільки ж особисто, як і сексуальні бажання та вподобання людини.

Головне, щоб вона досягла віку психоемоційної й фізичної готовності до дослідження власного тіла та сексуальних бажань через іграшки, а також розуміла закони та соціальні норми щодо сексуальної активності.

У такому разі секс-іграшка може виявитися цілком доречною.

Адже під час статевого дозрівання підлітки відчувають зміни у своєму тілі та перші сексуальні бажання. Тож використання секс-іграшок може бути здоровим і безпечним способом для реалізації потягу, — розповіла Віталія.

Коли доречно придбати секс-іграшку підлітку?

Усі ми хочемо зробити якнайкраще, та інколи наші дії можуть хіба зачепити особисті кордони. Тому навіть прогресивним батькам часом треба зупинитися і подумати: навіщо я хочу це зробити?

Якщо йдеться про самовільний подарунок дорослою особою секс-іграшки підлітку — то це однозначне ні, — наголошує експертка.

Покупка іграшки підлітку з власної ініціативи може порушити його/її психосексуальний розвиток та кордони, викликати почуття сорому і збільшити дистанцію між вами.

Запам’ятай, що рішення мати іграшку та яку саме — особисте і залежить від потреб та бажань. Це сексуальний досвід і той момент, в який не варто втручатись, щоб не квапити події.

Що справді доречно робити батькам і опікунам, то це вести відкриті та чесні розмови зі своїми дітьми про секс і сексуальність, а також надавати правдиву інформацію.

Однак є виняток із цього правила: якщо підліток самостійно висловлює бажання отримати секс-іграшку, тоді важливо підійти до цієї теми делікатно й без осуду.

Заохочуй підлітка відкрито говорити про свої бажання та відповідай на будь-які питання. Може бути корисно надати інформацію про різні види секс-іграшок і потенційні переваги та ризики, пов’язані з їх використанням.

Також у такій ситуації бажано поговорити про відповідальне використання і про те, як це робити непомітно та приватно. Найважливіше, щоб він/вона були проінформовані й ухвалювали рішення, яке вважають за потрібне.

Секс-іграшки після початку сексуального життя: роль у житті жінок та чоловіків

Іграшки можна використовувати на різних етапах життя, незалежно від того, чи людина починає нові сексуальні стосунки, прагне оживити наявні, чи партнера немає або коли людина відчуває фізичні зміни внаслідок старіння.

Вони можуть бути цінним доповненням до сексуального репертуару, допомагаючи підтримувати захоплення і запобігаючи нудьзі. Ось список того, що ще дасть тобі використання іграшок:

Підвищення сексуального задоволення. Поліпшення статевої функції. Секс-іграшки можуть допомогти впоратися з еректильною дисфункцію та труднощами з досягнення оргазму. Зняття стресу та напруги. Поліпшення сексуального спілкування та інтимності. Використання секс-іграшок з партнером може допомогти покращити спілкування та близькість у стосунках. Поліпшення сексуальної самооцінки та образу тіла.

Однак вони ніяк не можуть бути самоціллю. Тому варто уникати дезадаптивної мастурбації. Такої, яку неможливо перенести в партнерські стосунки, застерігає сексологиня.

Наприклад, мастурбація душем може бути дезадаптивною. Звикнувши до такої стимуляції, жінка набагато важче досягатиме оргазму у звичайному сексі.

Тож добре використовувати саме ті іграшки, які можливо інтегрувати в партнерський секс, або ж ті, які імітують схожі відчуття.

— Якщо у тебе є конкретне питання щодо вибору іграшки, в спеціалізованих магазинах тебе завжди проконсультують. Не соромся ставити дивні питання, — каже Віталія.

Жінкам

Для жінок секс-іграшки, такі як вібратори, це пряма стимуляція клітора, яка може призвести до сильніших та частіших оргазмів.

Їх також можна використовувати для вивчення різних типів стимуляції та пошуку того, що приносить найбільше задоволення. Іноді, додає сексологиня, лише іграшка — це доступний варіант 100% успішного сексу.

Серед жінок найбільш популярні такі іграшки:

Вібратори: це пристрої, які забезпечують стимуляцію клітора, точки G, що призводить до збільшення сексуального задоволення та оргазму.

Фалоімітатори: це іграшки фалічної форми, які можна використовувати для вагінального або анального проникнення.

Кульки Бен Ва, або кульки Кегеля: це маленькі кульки, які допомогають зміцнити м’язи тазового дна. Це може поліпшити сексуальну функцію.

Чоловікам

Чоловікам секс-іграшки, такі як кільця та масажери, можуть посилити ерекцію та відчуття під час сексу. Їх також можна використовувати для вивчення різних типів стимуляції та пошуку того, що приносить найбільше задоволення.

Для когось іграшка стане найкращим варіантом скинути напругу самостійно, адже не потребує витрат часу на залицяння та побачення, а також є безпечним та легальним способом задовольнити сексуальне бажання.

Найбільш популярними іграшками серед чоловіків є:

Масажери простати: вони призначені для стимуляції простати, що може призвести до інтенсивного оргазму.

Рукави для мастурбації: це ручні пристрої, які імітують відчуття вагінального або анального проникнення.

Помпи для пеніса: ці пристрої використовують всмоктування, щоб збільшити приплив крові до пеніса. Вони можуть допомогти при еректильній дисфункції та покращити сексуальну активність.

Як вибрати й доглядати: безпека понад усе

Щоб подбати про власну безпеку та зменшити потенційну шкоду для здоров’я, важливо враховувати певні фактори, вибираючи іграшки:

Матеріал. Вибирай секс-іграшки з безпечних для тіла матеріалів: силікон, скло або нержавіюча сталь. Натомість уникай пористих матеріалів: желейна гума чи пористий пластик. Вони можуть утримувати бактерії та їх важко чистити. Дизайн. Вибирай іграшки з гладкими краями та зручною формою, щоб уникнути подразнення чи травм. Якщо іграшка призначена для анального використання, то переконайся, що вона має широку основу і не загубиться в прямій кишці. Водонепроникність. Вибирай водонепроникні іграшки або іграшки зі знімною кришкою, щоб полегшити очищення та уникнути розмноження бактерій. Лубрикант. Використовуй тільки лубриканти на водній основі, оскільки інші типи можуть пошкодити матеріал. Бренд. Вибирай іграшки відомих брендів із хорошими відгуками покупців, щоб забезпечити якість і безпеку. Очищення. Добре очищай свої іграшки перед і після кожного використання. Дотримуйся інструкцій виробника щодо очищення та переконайся, що іграшка повністю висохла, перш ніж зберігати її.

Якщо ж секс-іграшки не використовують або не обслуговують як належить, вони можуть завдати шкоди, наприклад:

подразнення піхви або анального отвору;

травми від використання занадто грубих іграшок або іграшок з гострими краями;

інфекції сечовивідних шляхів або вагінальні дріжджові інфекції, викликані спільними іграшками або їх неправильним очищенням;

алергічні реакції або подразнення шкіри, викликані матеріалами, з яких виготовлені іграшки;

емоційна чи психологічна шкода, спричинена примусовим використанням секс-іграшок або способом, що заважає стосункам чи повсякденному життю.

Між нами, в ліжку: покажи свої бажання. Іграшки у житті пари

Ліжко і сексуальне життя — це те місце, де вільно можна бути собою, без осуду і стереотипів висловлювати усі бажання.

Зараз люди тільки вчаться більше говорити про свої почуття та потреби. А інтимні теми завжди більш табуйовані та складні для розмов.

Тож іноді саме іграшка може прийти на допомогу і показати партнеру те, що ти боїшся сказати словами. Крім того, використання таких девайсів може зблизити пару та покращити секс.

Однак використовувати їх слід лише за згодою, безпечно та з повагою. Партнери мають спілкуватися та встановлювали спільні межі, щоб усім було комфортно та всі були задоволені.

Не хочу здатись дилером іграшок, але так, секс-іграшки можуть зблизити партнерів і покращити секс, даруючи нові відчуття, посилюючи інтимність і заохочуючи спілкування.

Ось перелік того, що може подарувати стосункам використання іграшок:

Нові відчуття: різні типи стимуляції можуть подарувати захопливі сексуальні враження для обох партнерів.

різні типи стимуляції можуть подарувати захопливі сексуальні враження для обох партнерів. Збільшення інтимності: спільне використання секс-іграшок може допомогти партнерам відчути себе більш пов’язаними та ближчими одне до одного.

спільне використання секс-іграшок може допомогти партнерам відчути себе більш пов’язаними та ближчими одне до одного. Спілкування: використання секс-іграшок може допомогти партнерам відвертіше говорити про свої бажання та обмеження.

використання секс-іграшок може допомогти партнерам відвертіше говорити про свої бажання та обмеження. Експерименти : з’являється можливість досліджувати та експериментувати, що може допомогти парам відкрити нові речі про своє тіло та сексуальні уподобання.

: з’являється можливість досліджувати та експериментувати, що може допомогти парам відкрити нові речі про своє тіло та сексуальні уподобання. Різноманітність: урізноманітнення сексуального життя пари може зберегти захоплення в стосунках та запобігти нудьзі.

Важливо пам’ятати, що сексуальні уподобання та потреби в кожного різні, як і смаки на стиль одягу чи мистецтво. І те, що підходить одній людині, може не підійти іншій.

Тому відверта та чесна розмова з партнером про використання секс-іграшок може допомогти полегшити будь-яке збентеження чи дискомфорт. Адже те, що нормально для двох, інших не стосується.

Секс на відстані та іграшки

Сьогодні багато пар змушені перебувати на відстані. У такому разі, каже сексологиня, поєднання мастурбації та секс-іграшок з дистанційним керуванням — це гарний варіант збереження сексуальних стосунків у парі.

Ось декілька прикладів іграшок на далеку відстань:

вібратори, якими можна дистанційно керувати за допомогою програми на смартфоні; секс-іграшки з вбудованими камерами, завдяки яким можна переживати віртуальну реальність.

Однак вони не можуть повністю відтворити фізичні відчуття від справжнього статевого акту. Адже секс — це не лише про фізичні почуття.

Не панацея: стіна у ліжку — це лише симптом

Проблеми у сексуальному житті — це зазвичай лише симптом. Здорова людина не може втратити сексуальне бажання цілком.

Статевий потяг може посилюватись або послаблюватися в різні періоди життя, адже це фізіологічна потреба. А от сексуальний інтерес, який виникає до конкретного партнера, — більш хитка річ.

У 70% випадків собака зарита десь в іншому місці й вирішуватись буде на іншому рівні. Сексуальне життя, як лакмусовий папірець, показує реальний стан стосунків у парі.

Сексуальний інтерес до партнера починається зі звичайного інтересу до особистості. Тож коли ти втрачаєш його, це можна тлумачити як втрату інтересу до побудови стосунків з цією людиною загалом.

Секс-іграшки можуть бути корисним доповненням до сексуального репертуару пари, але вони не стануть розв’язанням глибших проблем у стосунках.

У такому разі варто більшу увагу приділити розв’язанню кореня проблеми. У цьому допоможе спілкування та близькість. Якщо не виходить впоратися самостійно, завжди можна звернутися за допомогою до сексолога-консультанта.

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Іграшки для людей 50+

Після 35 років сексуальне життя тільки починає грати фарбами. Це підтверджує статистика. 70% оргастичності, тобто співвідношення кількості статевих актів до кількості оргазмів, жінки досягають саме в цьому віці.

Хтось же тільки в 50 наважується розповісти партерові про свої особливі бажання і спробувати щось нове, бо діти нарешті виросли й живуть окремо.

Секс-іграшки загалом можуть стати цінним інструментом для підвищення сексуального задоволення, покращення сексуальної функції та самооцінки, а також збільшення сексуальної активності у літніх людей.

Важливо пам’ятати, що секс і сексуальне задоволення є природною і нормальною частиною життя, незалежно від віку.

Тому якщо немає протипоказань від лікаря, а є здорове бажання, то вік не має бути перешкодою для використання секс-іграшок.

Викинь міфи з голови й насолоджуйся! Або як побороти сором

Немає нічого сороміцького в дослідженні своєї сексуальності, й цілком нормально пробувати щось нове в спальні.

Якщо попри численні переваги ти боїшся купувати або використовувати секс-іграшки через сором, то сексологиня радить використати таку техніку:

Подумай про джерело сорому і постав собі низку питань:

Чи є хтось, хто стоїть за установкою про сором? Чи варто прислуховуватись до думки цієї людини? Чи знаєш ти щось про сексуальний досвід цієї людини і як тобі цей приклад? Чи може бути цей страх наслідком особистих уявлень або суспільної стигми щодо сексуальності та секс-іграшок?

Знайди докази того, що користуватися іграшками нормально. Поговори про це з друзями, почуй різні думки й ухвали власне рішення, яке базуватиметься лише на твоєму бажанні чи небажанні.

Подумай про вигоди, які втрачаєш, піддаючись сорому. Для цього можеш прописати плюси та мінуси використання секс-іграшок конкретно у твоєму житті.

Тестуй. Досліджуй різні типи секс-іграшок, їх використання та переваги, щоб краще зрозуміти та розвіяти будь-які міфи чи хибні уявлення. Почни з лубриканта чи вібропулі для першого кроку.

Купуй анонімно. У багатьох роздрібних магазинів секс-іграшок доступна опція робити покупки в інтернеті, що забезпечує конфіденційність.

Спілкуйся з партнером/партнеркою.

Використання секс-іграшок є нормальним і здоровим способом підвищити сексуальне задоволення та інтимні стосунки.

Вони можуть внести різноманітність, збільшити задоволення та інтимність. Багато людей використовують секс-іграшки як спосіб досліджувати своє тіло та сексуальні бажання, а також покращувати власний сексуальний досвід.

Попри ці доведені факти, досі є люди, які вважають, що секс-іграшки використовують тільки ті, хто не задоволений процесом. Та хіба телефонами користуються лише ті, кому треба подзвонити, а десерт замовляє лише той, хто хоче їсти?

Міф про те, що секс-іграшки потрібні лише незадоволеним своїм сексуальним досвідом, не відповідає дійсності, — стверджує Віталія.

Люди будь-якої статі, сексуальної орієнтації та рівня задоволеності своїм сексуальним життям користуються секс-іграшками.

Це особистий вибір і спосіб додати більше задоволення у сексуальне життя, а не ознака невдоволення або заміни партнера.

Секс — це набагато більше, ніж фізичні рухи. Марк Лівін у своєму подкасті Простими словами розповів, який секс робить нас щасливими, а який — нещасними. Подробиці читай у матеріалі.

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