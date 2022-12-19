Який секс робить нас щасливими, а який — нещасними: простими словами про фізичну близькість

Секс — це прекрасна фізіологічна потреба кожної дорослої людини. Однак він не тільки про статевий акт, він про взаємодію, комунікацію та безпеку між партнерами.

Часом така фізична близькість може подарувати купу ендорфінів, а інколи після нього ми почуваємося спустошеними та не розуміємо, що сталося з нашими почуттями.

Тему сексуального здоров’я обговорив журналіст і письменник Марк Лівін з клінічною психологинею та за сумісництвом парною й сімейною терапевткою Софією Терлез у подкасті Простими словами.

Зараз також дивляться

Експерти детально розглянули: від чого залежить задоволення, щастя й нещастя, бажання та небажання сексу та причини, які можуть це обумовити. Також вони дали прості поради, які допоможуть покращити секс у твоїх стосунках.

Секс — це більше, ніж гормони: що таке сексуальна гнучкість

З одного боку секс — це еволюційна біологічна потреба для розмноження. Під час цього процесу виділяється фонтан біологічних і хімічних реакцій.

У сексі включені гормони щастя і задоволення: ендорфін, окситоцин, та статеві гормони: естрогени, андрогени, тестостерон.

Однак для нас, людей, секс давно став чимось більшим, ніж фізіологія. Секс — це комунікація, контакт, обмін енергією. Зараз люди шукають саме цього.

Почуття контакту з’являється, коли люди відчувають себе почутими, побаченими, важливими, прийнятими та не відчувають засудження.

Проблеми починаються тоді, коли секс — це єдине місце, де я почуваюся прийнятим(-ою), важливим(-ою) та хорошим(-ою). Якщо цього немає поза сексом, тоді можуть початися труднощі.

Саме це є частою причиною зради у стосунках. Адже коли людині не дають права переживати те, що вона відчуває, і бути тим, ким вона є, то може з’явитися бажання знайти все це в інших стосунках.

З цього можна зробити висновок, що секс — це і добра розмова, і прогулянки разом, і жага до спільного життя. Загалом будь-яка активність може бути сексом, бо еротика є всюди. Усе залежить від того, що конкретна людина чи пара вважає таким.

Для когось це про контакт та можливість відчути себе бажаним(-ою). Якщо, залежно від обставин і бажань, секс для тебе може бути й тим, і іншим, то це найкращий показник, що з твоїм сексуальним життям усе гаразд.

Це сигналізує про твою сексуальну гнучкість, яка є головним показником сексуального здоров’я.

Коли ми починаємо бути нещасними у сексі

Оскільки ми індивідуальні, маємо свої потреби, бажання та почуття, то від рівня задоволення цих показників у парі залежить і наше бажання або небажання сексу.

Тобто, якщо з партнером неможливо побудувати діалог без осуду, з розумінням емоцій та переживань, а ти почуваєшся непочутим(-ою), то поступово станеться згасання інтересу одне до одного.

Ми часто забуваємо про те, наскільки наші слова і підтримка важливі для наших партнерів.

Отож, якщо ми хочемо дати партнерам можливість бути відвертими, то маємо вислуховувати та не засуджувати. Навпаки, казати, що ми вдячні за те, що вони діляться непростим. Це дасть право іншій людині не репресувати почуття, а бути відвертим(-ою).

Якщо ж у тебе є незадоволені потреби, почуття чи тебе турбують певні проблеми у парі, то не слід тримати це у собі, адже воно теж позначиться на сексі.

Цілюща розмова під анестезією: що врятує та покращить секс

Варто висловлювати свої переживання, однак дуже м’яко й уважно. Без нарікань на зразок “ти мене не чуєш і не бачиш”. Звісно, така емоційна подача неминуча, коли ти вже вибухаєш. Тому намагайся робити це до стану критичної напруги.

Починати розмову завжди варто з того, що вже є доброго в стосунках та наскільки важливою для тебе є людина.

Усім треба знати, що вони важливі, для того, щоб бути відкритими до змін. Це буде своєрідною анестезією до неприємної розмови про проблеми та переживання.

Якщо тобі не потрібна фізична близькість і ти почуваєшся асексуальним(-ою), то обговори це з партнером. Знайшовши спільне рішення та порозуміння, ви зробите стосунки якісними навіть без сексу.

Якщо ти хочеш мати здоровий хороший секс із партнером, але в когось одного не виходить, то теж треба поговорити й розібратися, що сталося з бажанням: чому воно згасло або тепер по-іншому виражається?

Коли стається нестикування: один партнер хоче сексу, а інший ні, люди починають страждати та з’являються метаемоції.

Наприклад, якщо мій партнер хоче сексу, а я ні, то мені за це соромно. Розмова може допомогти обом партнерам: з одного боку, пояснити переживання, а з іншого — відчути, що проблема не у партнері.

Якщо ви давно у стосунках і секс перетворився на буденність, то підживлюйте інтерес одне одного компліментами, не очікуючи миттєвої сексуальної реакції.

Коли секс робить нас щасливими

Ми щасливі не від самого сексу, а коли навколо сексу все добре, спокійно та безпечно. Отож основні фактори гарного сексу: фізіологічна та моральна задоволеність.

Безпечно ми почуваємося, коли немає непроговорених проблем та переживань, а партнер завжди може вислухати без осуду й допомогти знайти рішення.

Також важливо прийняти недосконалість одне одного — це і є хороші стосунки.

Важливо зрозуміти, що у стосунках бувають різні сезони, але загалом треба відчувати, що там панує безпека.

До щасливого та якісного сексу ведуть і дрібниці поза ним. Наприклад, інтимні доторки, розмови, які в цей момент не призводять ні до чого, але підживлюють інтерес одне до одного.

Це має бути простір, який може складатися з різних деталей, що будуть еротичними та сексуальними для обох. Приємні речі варто говорити партнеру регулярно і без жодних очікувань.

Часом, щоб урізноманітнити подружнє життя, партнери використовують різні пристрої. Як секс-іграшки впливають на наше здоров’я та лібідо, ми розповіли у попередньому матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.