Какой секс делает нас счастливыми, а какой — несчастными: простыми словами о физической близости

Секс — это прекрасная физиологическая потребность каждого взрослого человека. Однако он не только о половом акте, а еще о взаимодействии, коммуникации и безопасности между партнерами.

Иногда такая физическая близость может подарить кучу эндорфинов, а иногда после него мы чувствуем себя опустошенными и не понимаем, что произошло с нашими чувствами.

Тему сексуального здоровья обсудил журналист и писатель Марк Ливин с клиническим психологом и по совместительству парным и семейным терапевтом Софией Терлез в подкасте Простыми словами.

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Эксперты подробно рассмотрели: от чего зависит удовольствие, счастье и несчастье, желание и нежелание секса и причины, которые могут это обусловить. Также они дали простые советы, которые помогут улучшить секс в отношениях.

Секс — это больше, чем гормоны: что такое сексуальная гибкость

С одной стороны секс — эволюционная биологическая потребность для размножения. Во время этого процесса выделяется фонтан биологических и химических реакций.

В сексе включены гормоны счастья и удовольствия: эндорфин, окситоцин, и половые гормоны: эстрогены, андрогены, тестостерон.

Однако для нас, людей, секс давно стал чем-то большим, чем физиология. Секс — это коммуникация, контакт, обмен энергией. Сейчас люди ищут именно это.

Ощущение контакта появляется, когда люди чувствуют себя услышанными, увиденными, важными, принятыми и не испытывают осуждения.

Проблемы начинаются тогда, когда секс — это единственное место, где я чувствую себя принятым(-ой), важным(-ой) и хорошим(-ей). Если этого нет вне секса, тогда могут начаться трудности.

Именно это часто становится причиной измены в отношениях. Ведь когда человеку не дают права переживать то, что он чувствует, и быть тем, кем он есть, то может появиться желание найти все это в других отношениях.

Из этого можно заключить, что секс — это и качественный разговор, и прогулки вместе, и жажда совместной жизни. В принципе любая активность может быть сексом, потому что эротика повсюду. Все зависит от того, что конкретный человек или пара считает токовым.

Для кого-то это о контакте и возможности почувствовать себя желанным(-ой). Если, в зависимости от обстоятельств и желаний, секс для тебя может быть и тем, и другим, то это лучший показатель того, что с тобой и твоей сексуальной жизнью все в порядке.

Это сигнализирует о твоей сексуальной гибкости, которая является главным показателем сексуального здоровья.

Когда мы начинаем быть несчастными в сексе

Поскольку все мы индивидуальны, имеем свои потребности, желания и чувства, то от уровня удовлетворения этих показателей в паре зависит и наше желание или нежелание секса.

То есть, если с партнером невозможно построить диалог без осуждения, с пониманием эмоций и переживаний, а ты чувствуешь себя неуслышанным(-ой), то постепенно произойдет угасание интереса друг к другу.

Мы часто забываем о том, насколько наши слова и поддержка важны для наших партнеров.

Итак, если мы хотим дать партнерам возможность быть откровенными, то должны выслушивать и не осуждать. Напротив, говорить, что мы благодарны за то, что они делятся непростым. Это даст право другому человеку не репрессировать чувство, а быть откровенным.

Если же у тебя есть неудовлетворенные потребности, чувства или тебя беспокоят определенные проблемы в паре, то не следует держать это в себе, ведь это тоже скажется на сексе.

Целебный разговор под анестезией: что спасет и улучшит секс

Следует выражать свои переживания, однако очень мягко и внимательно. Без нареканий “ты меня не слышишь и не видишь”. Конечно, такая эмоциональная подача неизбежна, когда ты взрываешься, поэтому старайся делать это до состояния критического напряжения.

Начинать разговор всегда стоит с того, что уже классного и хорошего в отношениях есть и насколько важен для тебя человек.

Всем нужно знать, что они важны для того, чтобы быть открытыми к переменам. Это будет своеобразной анестезией к неприятному разговору о проблемах и переживаниях.

Если тебе не нужна физическая близость и ты чувствуешь себя асексуальным(-ой), то обсуди это с партнером. Принятие совместного решения и взаимопонимание способны сделать отношения качественными даже без секса.

Если ты хочешь иметь здоровый хороший секс с партнером, но у кого-то одного не получается, то тоже надо поговорить и разобраться, что случилось с желанием: почему оно угасло или теперь по-другому выражается?

Когда происходит нестыковка: один партнер хочет секса, а другой нет, люди начинают страдать и появляются метаэмоции.

К примеру, если мой партнер хочет секса, а я нет, то мне за это стыдно. В этом случае разговор может помочь обоим партнерам: с одной стороны объяснятся переживания, а с другой — почувствуется, что проблема не в партнере.

Если вы давно в отношениях и секс превратился в обыденность, то подпитывайте интерес друг друга комплиментами, без ожидания моментальной сексуальной реакции.

Когда секс делает нас счастливыми

Мы счастливы не от секса, а когда вокруг секса все хорошо, спокойно и безопасно. Итак, основные факторы хорошего секса: физиологическая и моральная удовлетворенность.

Безопасно мы чувствуем себя, когда нет не проговоренных проблем и переживаний, а партнер всегда может выслушать без осуждения и поможет найти решение.

Также важно принять несовершенство друг друга — это и есть хорошие отношения.

Важно понять, что в отношениях бывают разные сезоны, но в целом нужно чувствовать, что там царит безопасность.

К счастливому и качественному сексу ведут и мелочи вне его. К примеру, интимные прикосновения, разговоры, которые в данный момент не приводят ни к чему, но подпитывают интерес друг к другу.

Это должно быть пространство, которое может состоять из различных деталей, что будут эротическими и сексуальными для обоих партнеров. Приятные вещи следует говорить партнеру регулярно и без всяких ожиданий.

Порой, чтобы разнообразить интимную жизнь, пара использует разные приспособления. Как секс-игрушки влияют на наше здоровье и либидо, мы рассказали в предыдущем материале.

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