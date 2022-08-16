Что такое секс-игрушки и зачем их используют мужчины и женщины

Большинство людей, когда речь заходит о секс-игрушках, стесняются, отводят глаза, думая, что секс-шоп — это что-то очень неестественное и ненужное. Однако последние исследования показали, что знать о таких игрушках необходимо, поскольку именно они — залог нашего здоровья, хорошего настроения и крепких отношений с любимыми половинками.

Что такое секс-игрушки и почему они нужны

Секс-игрушки — это настоящие инструменты для удовольствия. Они не обязательно должны вибрировать, массировать, ласкать вакуумом и воздухом, а иногда даже стимулировать с помощью электрического тока.

Сегодня они бывают разной формы — имитируют органы и части нашего тела, могут блестеть, удивлять пушистостью, наноситься как косметика или одеваться вместо привычной одежды.

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Однако почему на самом деле игрушки нам нужны? Для этого следует обратиться к исследованию, которое проводили австралийские ученые. Согласно ему, удовольствие от обычного секса получают лишь 50% женщин, а вот если к этому добавить немного ласки, продлить прелюдию и использовать стимуляторы, то количество счастливых женщин выросло до 86%!

То есть использование игрушек напрямую связано с нашим удовольствием не только в сексе, но и по жизни. А еще они помогают повысить уровень доверия в отношениях и подогреть их, если все позы и места для интима уже были использованы.

Поэтому неудивительно, что основными пользователями игрушек являются не только мужчины и женщины до 35 лет, но и пары, которым исполнилось более 50 лет!

Как игрушки для секса влияют на жизнь и здоровье

Кроме того, что игрушки дарят приятные ощущения и открывают дорогу к оргазмам, они еще и несут большую пользу. Например, есть определенные категории гаджетов, которые мы привыкли видеть только в секс-шопах, однако за пределами Украины их продают даже в аптеках, потому что они действительно влияют на здоровье.

Среди таких игрушек особенной популярностью пользуются следующие:

анальная пробка : необходима для мужчин, страдающих простатитом и проблемами с эрекцией, улучшает уровень либидо и продлевает время полового акта;

: необходима для мужчин, страдающих простатитом и проблемами с эрекцией, улучшает уровень либидо и продлевает время полового акта; вагинальные шарики : улучшают тонус мышц влагалища, делают их более эластичными, избавляя от такой проблемы, как выпадение матки;

: улучшают тонус мышц влагалища, делают их более эластичными, избавляя от такой проблемы, как выпадение матки; фаллоимитатор : подходит для вагинального расширения перед половым актом, а также для мужчин, у которых проблемы с эрекцией;

: подходит для вагинального расширения перед половым актом, а также для мужчин, у которых проблемы с эрекцией; вакуумный вибратор: девайс, стимулирующий приток крови к половым органам, повышающий уровень возбуждения и оказывающий положительное влияние на общее состояние либидо.

Занимайтесь любовью в удовольствие, используя не только собственные умения и умения партнера, но и новенькие технологические аксессуары!

К сожалению, из-за войны в Украине многие пары находятся далеко друг от друга. Читай, как поддерживать сексуальную жизнь на расстоянии во время войны.

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