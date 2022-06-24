Разлука сводит с ума? Психолог рассказала, как поддерживать сексуальную жизнь на расстоянии

К сожалению, из-за войны в Украине многие пары находятся далеко друг от друга. Кто-то сейчас живет в разных городах, а кто-то — даже в других странах. В таких условиях сексуальная жизнь отходит на второй план.

Но даже на расстоянии не стоит забывать о личном, ведь интим — одна из составляющих здоровых отношений.

Психолог и ведущая реалити Эксы Наталья Ежова дала несколько советов, как поддерживать сексуальную жизнь на расстоянии во время войны.

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Сексинг . Попытайтесь в личном чате писать друг другу горячие сообщения, подробно описывая, что бы вы хотели сделать с вашим партнером. Такая переписка разогреет фантазию обоих и настроит на правильное настроение.

. Попытайтесь в личном чате писать друг другу горячие сообщения, подробно описывая, что бы вы хотели сделать с вашим партнером. Такая переписка разогреет фантазию обоих и настроит на правильное настроение. Фото и видео интимного характера . Здесь следует проявить творчество. Например, девушка может одеть соблазнительное белье и сделать несколько кадров или красиво подвигаться на камеру. Мужчина же — показать свой торс, рельеф тела или то, что попросит партнерша.

. Здесь следует проявить творчество. Например, девушка может одеть соблазнительное белье и сделать несколько кадров или красиво подвигаться на камеру. Мужчина же — показать свой торс, рельеф тела или то, что попросит партнерша. Секс онлайн в реальном времени. Технологии не стоят на месте, поэтому видеосвязь станет хорошим спасением для пар, разделенных войной. Помните, что этого нечего стыдиться. Общение вживую подарит вам гормоны радости, положительные эмоции и сохранит связь с любимым(-ой).

Эти простые советы помогут вам пережить тяжелую разлуку и поддержать интимную семейную жизнь на расстоянии.

Смотри полный выпуск проекта Что делать, если…? с Натальей Ежовой и Юлей Зорий.

В отношениях на расстоянии иногда наступает момент, когда разговоры об интимной близости возникают не из-за желания, а из-за чувства “обязанности” перед партнером. Читай, что такое секс-календарь и зачем планировать свою интимную жизнь.

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