Секс-календарь: как и зачем заранее планировать близость — отвечает сексолог

Если вы с партнером уже долгое время вместе, интимная близость может стать рутинной частью отношений. Некоторые даже практикуют подход, когда заниматься сексом приходится без собственного желания — потому что “надо” или “давно не было”. Именно для таких людей подойдет секс-календарь. Как и зачем заранее планировать близость, рассказала популярный сексолог Ольга Василенко у себя в Instagram.

Я нередко слышу, что людей раздражает и пугает одна идея такого календаря. И ладно, если у вас одинаковый сексуальный темперамент с партнером и секс каждый день или через день. Таким людям правда не понять, зачем нужен календарь.

— Но если это не про вас, если вы забываете про секс и его нет неделями или даже месяцами, если вас это не устраивает — такой график свиданий очень выручает! — поясняет эксперт.

Кому стоит попробовать вести секс-календарь

Если вы привыкли удовлетворять потребности партнера по первому зову, не глядя на свои желания, введение секс-календаря даст вам возможность и время подготовиться (к примеру, выбрать красивое белье, антураж), настроиться, возбудиться. Кроме того, это поможет избежать напряженных моментов: “А вдруг, сегодня подойдет?”

Ольга Василенко уточняет: календарь не лишает вас возможности сказать “нет”. Как раз наоборот — все честно и открыто. А то, насколько интригующей, игривой, возбуждающей будет интимная близость — зависит только от вас, а не от кажущегося скучным определения “секс-календарь”.

Правда ли, что планирование близости убивает романтику

Сексолог уверяет: планирование близости “не убьет спонтанность и романтику”, а наоборот — поможет разжечь огонь страсти с новой силой.

Помните, как вы ходили на свидания еще до того, как стали жить вместе? А как готовились к сексу во время таких свиданий: принимали душ, подбирали красивое белье и представляли, как все пройдет? Попробуйте вернуться к этому состоянию.

— Помните, как здорово это подогревало ваше желание тогда и настраивало на нужный лад? Представьте, что теперь вы организовываете такие же свидания, которые закончатся сексом, — советует Ольга Василенко.

Она убеждена: в таком случае секс “по расписанию” может превратиться для вас в свидание с любимым человеком, которого так не хватало!

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