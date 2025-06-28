Какой там секс в 45! Как разжечь страсть в паре и углубить эмоциональное взаимодействие

Появлялось ли у тебя чувство, что с возрастом, особенно после 40 лет, тебе меньше хочется секса? Да и партнер не то чтобы призывает к этому… Конечно, есть куча проблем, которые стоят на первом плане, поэтому собственное наслаждение может проигрывать. Здесь тебе и война, и неопределенность, и постоянные атаки, что не способствует интимным желаниям вообще.

Но чтобы не терять свой огонек в браке или паре, не стоит пренебрегать сексуальной жизнью. Напротив, после 40-50 лет она может только улучшиться, если знать, что делать.

Обо всех тонкостях интима, разнообразии процесса и о том, как меняется секс с возрастом, Вікнам (vikna.tv) рассказала сексолог Анастасия Науменко.

Почему с возрастом меньше хочется секса

Конечно, такой спад энергии и чувств может постичь не все пары! Но многие действительно откладывают интимную жизнь на “когда-то потом” после брака, рождения детей, особенно когда дети вырастают. Потому как вроде уже и не до этого!

Но уменьшение желания является естественным процессом. С возрастом либидо уменьшается как у женщин, так и у мужчин. Сексолог делится, что после 40 лет происходят изменения на уровне организма.

В первую очередь после 40 лет у нас меняется гормональный фон. У женщин становится меньше эстрогена и тестостерона, у мужчин — тестостерона. Это влияет на либидо.

Нередко на частоту секса в паре влияют и физиологические вопросы, например эректильная дисфункция или гормональные нарушения, а также сухость, снижение чувствительности, симптомы менопаузы, уровень тестостерона.

Сексолог добавляет, что сильное влияние имеет и образ жизни пары — если они малоподвижны, неактивны и безынициативны — вполне понятно, что либидо может быть низким.

Либидо появляется и растет, когда мы активны, заряжены, следим за здоровьем, а также за своим питанием. Здесь очень много аспектов, которые будут влиять на либидо.

— Ну и конечно взаимодействие, коммуникация в паре! Если люди не работают над отношениями, сексуальной жизнью, и не пытаются ее разнообразить, сделать яркой, то желания тоже будут снижаться, — добавляет Анастасия Науменко.

Но, несмотря на все старания и активность, объясняет специалист, с возрастом секса может быть меньше, но он становится значительно более качественным (при условии гармонии и счастливых отношений). Ведь люди постепенно изучают свои тела, предпочтения друг друга, углубляют эмоциональную связь.

Также со временем мы можем более открыто говорить о том, что нам нравится, без стыда.

Как обсудить с партнером изменения в постели

У каждой пары есть темы, обсуждать которые страшно или неприятно, стыдно или больно. Вопрос секса и пристрастий может быть для многих людей неудобным, ведь не хочется обидеть партнера, навязать ему комплексы или разочаровать.

Однако без изменений сексуальная жизнь приедается, так что разнообразить ее нужно. Подойти к разговору лучше не во время процесса, а до него. Стоит обсудить то, чего тебе хотелось бы добавить / не повторять / улучшить. Разговор нужно проводить в спокойной атмосфере, без обвинений, оскорблений или двусмысленных фраз.

Я очень советую использовать “Я-Сообщение”. Потому что, когда мы начинаем любой разговор о том, что кто-то делает что-то не так, или о том, что не нравится, люди закрываются, становятся в оборону и, собственно, цели мы не достигаем.

Я-Сообщение — метод разговора сначала о чувствах, например, “Я чувствую себя хорошо, когда (…)”, “Мне приятно, когда ты (…)”, “Мне бы хотелось изменить (…)”. Так мы не обвиняем человека, и не обижаем его, а выражаем то, что чувствуем сами.

В момент секса лучше не поднимать таких вопросов, ведь это будет иметь резкую эмоциональную окраску. Партнер может воспринять твои идеи или просьбу как замечание. Также во время секса попытка поговорить об изменениях может травмировать.

Как разнообразить секс 40+

Если в супружеской жизни вы попробовали многое, секс после 40-50 лет лучше разнообразить все равно! Сексолог Анастасия Науменко советует делать акцент на нежность, более глубокую телесность.

Также следует попробовать массажные практики. Это будет отличным выбором, ведь будет развивать вашу тактильность, ощущения, а не требовать какой-то спортивной подготовки, как немало предложений в камасутре.

Можно добавить базовые игрушки из секс-шопов, массажные свечи.

Женщинам сексолог советует не забывать об упражнениях Кегеля и работать с мышцами тазового дна. Делать это лучше с молодого возраста. Это помогает получать более яркие ощущения.

— Можно попробовать поэкспериментировать с позами, но выбрать те, в которых не будет большой нагрузки. Лучше делать больший упор на глубину связи, можно попробовать тантрический секс. Он тоже очень хорошо влияет на отношения и сексуальные отношения, прежде всего, в этом возрасте, — добавляет сексолог.

Также очень важна забота после секса. Это могут быть объятия, разговоры, массаж или другие виды совместной деятельности, которая нравится вам обоим. Это дает возможность проявить более глубокую эмоциональную связь, избавиться от тревожности, волнений после полового акта, которую, к слову, имеют 46% женщин и 41% мужчин.

Что может влиять на секс

Сексолог советует проводить друг с другом беседы на сексуальные темы. Также сейчас есть много игр, практик, например, 36 вопросов друг другу.

Они станут полезными и важными не только с точки зрения улучшения интимной жизни, но и смогут помочь лучше понимать друг друга, узнать о партнере что-то новое.

Если бы можно было выбрать кого угодно в мире, кого бы ты пригласил (-а) на обед? Хотелось бы тебе стать известным (-ой)? В какой отрасли? Репетировал (-а) ли ты когда-нибудь разговор, перед тем как позвонить? Каким для тебя есть идеальный день? Когда ты последний раз пел (-а) для себя? А для кого-нибудь другого? Представь, что у тебя есть возможность дожить до 90 лет, а последние 60 из них иметь либо тело, либо разум себя 30-летнего (-ей). Что ты выберешь? Есть ли у тебя таинственное предчувствие того, как ты умрешь? Что у нас общего: назови три вещи? За что в своей жизни ты благодарен (-а) больше всего? Если бы можно было изменить что-нибудь в своем воспитании, что бы это было? За три минуты расскажи партнеру как можно больше подробностей о себе. Если завтра можно было бы проснуться с новой чертой или способностью, что бы это было? Если бы тебе могли рассказать о твоем будущем, что бы ты хотел (-а) знать? Есть ли что-нибудь, о чем ты давно мечтаешь? Почему это до сих пор не удалось реализовать? Какое самое большое достижение в твоей жизни? Что ты больше всего ценишь в дружбе? Какое твое лучшее воспоминание? Какое твое худшее воспоминание? Если бы ты знал (-а), что через год внезапно умрешь, что бы ты изменил (-а) в жизни? Что для тебя дружба? Какую роль в твоей жизни играют любовь и симпатия? Назовите поочередно по одной положительной черте друг друга. Назовите по пять черт. Насколько дружна и тепла твоя семья? У тебя есть чувство, что твое детство было счастливее, чем у большинства? Что ты думаешь о своих отношениях с матерью? Выскажи три утверждения, что будут начинаться с “Мы…” Закончи предложение: “Я бы хотел (-а), чтобы у меня был человек, с которым я бы разделил (-а)…” Если бы ты и партнер стали близкими друзьями, то что ему или ей важно было бы узнать. Скажи партнеру, что тебе в нем или в ней нравится. Это должно быть то, что нельзя сказать человеку, с которым только что познакомился. Когда в жизни ты чувствовал (-а) себя неловко? Когда ты последний раз плакал (-а) перед другими? А в одиночестве? Что тебе нравится в партнере? Какая вещь слишком серьезная, чтобы о ней шутить? Если бы в этот вечер тебе нужно было умереть, не имея возможности ни с кем поговорить, о чем несказанном ты бы жалел (-а) больше всего? Почему тебе пока не удалось этого сказать? В твоем доме пожар. Ты спас (-ла) близких, животных, так что теперь имеешь время на спасение еще одной вещи? Что это будет? Почему? Смерть кого из твоих родственников поразила тебя больше всего? Почему? Поделись личной проблемой и спроси у партнера, как бы он/она ее преодолел/-ла. Каковы, по мнению партнера, твои ощущения относительно проблемы, которую ты назвал (-а)?

Какой там секс в 45! Как разжечь страсть в паре и углубить эмоциональное взаимодействие / 10 Фотографий

Также будут хорошо работать совместные медитации, практики с прикосновениями.

В негативном плане на секс могут влиять распространенные трудности: снижение либидо, сухость слизистой, болезненность полового акта у женщин, ректальные проблемы у мужчин, а также потеря возбуждения, чувство секса без смысла.

Это нормально, а не катастрофично, — отмечает сексолог.

В таких случаях нужно обратиться к профильным врачам — гинекологу, урологу, воспользоваться консультацией сексолога, чтобы максимально улучшить свою интимную жизнь.

Идеальный вариант — работа в комбинации физиологической поддержки (лечение проблем, использование смазок и т.п.), и психологической работы — через телесность, эмоции, фантазии, сценарии.

Как меняется секс с возрастом

— Самое главное — нужно знать, что с возрастом секс не становится хуже, он становится другим. И нужно искать новые сильные стороны, а не унывать по тому, что было раньше, — говорит Анастасия Науменко.

Да, у нас могут быть определенные гормональные изменения, меньшая выносливость, вопросы по смазке, эрекции, однако у нас есть нечто большее. У нас есть опыт, благодаря которому мы понимаем лучше себя и партнера.

И именно благодаря опыту мы можем вывести секс на гораздо более высокий и качественный уровень, который будет дарить большее удовольствие.

Так что фокусироваться здесь нужно на глубине, а не на том, что в нашем теле произошли какие-то изменения.

Раньше мы рассказывали, почему исчезает либидо у женщин.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.