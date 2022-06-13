Здоровье и красота

Не стесняться, а укреплять мышцы! Рассказываем, как упражнения Кегеля могут помочь мочеполовой системе

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 июня 2022, 07:00
Що таке вправи Кегеля та як їх виконувати
Фото: Unsplash

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