Не стесняться, а укреплять мышцы! Рассказываем, как упражнения Кегеля могут помочь мочеполовой системе

Женщинам стоит следить за своим здоровьем всегда, ведь своевременная проверка у врача может предотвратить многие заболевания. С возрастом наш организм изнашивается, мышцы становятся более слабыми и могут возникать некоторые проблемы, в том числе и с мочеполовой системой. Упражнение Кегеля поможет укрепить тазовые мышцы.

Что такое упражнение Кегеля

Доктор Арнольд Кегель — американский гинеколог — разработал целый комплекс упражнений. Они эффективны для нехирургического лечения недержания и выпадения органов малого таза у женщин. Эти упражнения рекомендованы многими врачами в качестве лечения и профилактики различных заболеваний.

Эти простые упражнения помогут:

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контролировать или предотвратить недержание мочи;

поддерживать органы таза (матку, мочевой пузырь и кишечник);

расслабить вагинальные мышцы;

облегчить боль в области таза.

Как найти мышцы Кегеля

Перед тем, как делать упражнения Кегеля, нужно понять, какие мышцы мы будем укреплять. Найти необходимые мышцы очень просто: представь, что тебе очень хочется в туалет, и сожми мышцы, будто стараешься сдержать мочеиспускание. Сжатые мышцы — это именно они.

Можно ли делать упражнения Кегеля после родов

В течении 6-8 недель после родов физические нагрузки запрещены. Можно выполнять простейшее упражнение Кегеля, но нужно обязательно проконсультироваться с доктором. Ведь здесь нужно учитывать такие факторы, как наличие швов, возможные осложнения после родов и т.д.

Как делать упражнения Кегеля в домашних условиях

Классическое упражнение Кегеля для женщин

Это самое простое упражнение, которое не займет много времени и усилий. Нужно сжать мышцы на 5–7 секунд, а затем расслабить их. Повторяй 10–12 раз.

Вдох-выдох

Для этого упражнения нужно сделать глубокий вдох, постепенно сжимая мышцы Кегеля так сильно, как только женщина может. Потом, когда уже больше сжать мышцы не получается, нужно задержаться в таком положении на 3–5 секунд. Затем медленно и плавно расслабиться на глубоком выдохе. Повторять 4–5 раз.

Выталкивание

Нужно сделать все то же самое, что и в предыдущем упражнении, но выдох делать не медленно, а резко. И одновременно так же резко расслаблять мышцы Кегеля. Повторять 4–5 раз.

Удержание

Нужно сжать мышцы Кегеля так сильно, как только можешь, и задержаться в таком положении на 10 секунд. Делать 5–7 повторений, с каждым разом увеличивая время напряжения мышц на 1–2 секунды.

Ягодичный мостик

Для этого упражнения нужно лечь на спину и согнуть ноги в коленях, не отрывая ступней и плеч от пола. Затем поднять таз как можно выше. Мышцы Кегеля сжимать не нужно. Задержись в таком положении на 5–10 секунд, а затем опустись. Повторять 15-20 раз.

Если ты чувствуешь боль во время выполнения упражнений Кегеля, нужно прекратить их выполнение.

Упражнения Кегеля не вредны, но подходят не всем. Они не должны вызывать болезненных ощущений.

Иногда женщины стесняются рассказывать о своих гинекологических проблемах и оттягивают поход к врачу. Они самостоятельно ищут всю информацию в интернете. Раньше мы рассказывали о заболеваниях, о которых женщины стесняются говорить.

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