Варенье из тыквы на зиму: рецепты классических и необычных закруток в домашних условиях

Тыква считается по-настоящему ценной едой осенью. Ведь в ней содержится много полезных микроэлементов и витаминов.
Если тебе уже надоела тыква в запеченной вариации, можешь приготовить из нее отличный десерт, которым будешь смаковать в самые холодные дни этого года. Как приготовить варенье из тыквы на зиму — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Тыква может стать отличной начинкой для блинов! Ранее мы рассказывали, как приготовить блины на воде, если нет ничего под рукой.
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