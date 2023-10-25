Варенье из тыквы на зиму: рецепты классических и необычных закруток в домашних условиях

Тыква считается по-настоящему ценной едой осенью. Ведь в ней содержится много полезных микроэлементов и витаминов.

Если тебе уже надоела тыква в запеченной вариации, можешь приготовить из нее отличный десерт, которым будешь смаковать в самые холодные дни этого года. Как приготовить варенье из тыквы на зиму — читай в материале.

Варенье из тыквы с курагой: рецепт пошагово

Ингредиенты:

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1 кг тыквы;

300 г кураги;

700 г сахара;

1,5 ч. л. лимонной кислоты.

Способ приготовления:

Тыквенную мякоть нарежь небольшими кубиками и пересыпь сахаром. Все это оставь на 3-4 часа при комнатной температуре. Это нужно для того, чтобы тыква пустила сок. Далее промой курагу и залей на несколько часов горячей водой. Затем обсуши ее и нарежь небольшими полосками. В кастрюлю сыпь тыкву с сахаром. Далее поставь на плиту и вари на небольшом огне примерно 10 мин. Добавь туда курагу и лимонную кислоту. Перемешай и готовь еще 30 минут. В конце варки варенье из тыквы загустеет. Горячую смесь разлей в стерилизованные банки.

Тыквенное варенье: классический рецепт

Ингредиенты:

1 кг сахара;

1 кг тыквы;

стакан воды.

Способ приготовления:

В первую очередь свари сахарный сироп. После проверки на готовность, нарежь тыкву на небольшие квадратики. Полей сиропом и вари в несколько этапов. Поставь емкость на плиту, доведи до кипения, провари еще 7 мин. После этого убери таз с плиты и дай смеси немного остыть. Повтори это еще дважды. После этого десерт остуди, разложи по банкам. Убери на хранение в погреб.

Варенье из тыквы и цитрусовых: рецепт

Ингредиенты:

1 кг апельсинов;

800 г сахара;

1 лимон;

1 кг тыквы.

Способ приготовления:

Тыкву почисть от кожуры, удали из нее семена. Мякоть порежь на квадратики. Это же проделывай с апельсинами и лимоном. Возьми большую миску, сыпь изрезанные ингредиенты, добавь указанное количество сахара и помести в темное место на всю ночь. Уже утром поставь смесь на медленный огонь. Таким образом вари ее в течение 40 минут. После этого разложи по чистым банкам, накрой стерилизованной крышкой. Поставь варенье в холодное место.

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