Приготовь из того, что есть под рукой: рецепт блинов на воде

Блины — одно из тех блюд, которое можно есть и сладким, и соленым. Это может быть как десерт, так и основное блюдо. Все зависит от начинки и твоей фантазии. Главное в блинах — тесто. Оно должно быть тоненьким и не ломаться.
Существует множество рецептов теста для блинов, многие из них с добавлением молока. Но что делать, если у тебя есть все для блинов, кроме молока? Мы расскажем тебе рецепт блинов на воде.
Сначала нужно в миску вылить воду и добавить яйца, затем перемешать. Далее добавить сахар, ванилин и соль, еще раз хорошо перемешать.
Потом добавить муку и хорошо взбить блендером, чтобы не было комочков. Далее добавить немного растительного масла в тесто, чтобы меньше прилипало к сковороде.
Жарить блины нужно на хорошо разогретой сковороде, не забывая перед каждым новыми блином смазывать её растительным маслом.
Сначала яйца перемешать с сахаром и солью, добавить воду и снова хорошо перемешать.
Далее погасить соду уксусом и добавить в тесто. Потом аккуратно добавлять муку и перемешивать, чтобы не было комочков. Добавить немного растительного масла.
Блины жарить на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета.
Выбирай начинку к блинам и подавай к столу. Приятного аппетита!
Блинчики с пшеничной мукой могут влиять на нашу фигуру и быть не очень полезными, если их есть в больших количествах. Ранее мы рассказывали, как приготовить овсяноблин и его пользе.
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