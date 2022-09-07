Приготовь из того, что есть под рукой: рецепт блинов на воде

Блины — одно из тех блюд, которое можно есть и сладким, и соленым. Это может быть как десерт, так и основное блюдо. Все зависит от начинки и твоей фантазии. Главное в блинах — тесто. Оно должно быть тоненьким и не ломаться.

Существует множество рецептов теста для блинов, многие из них с добавлением молока. Но что делать, если у тебя есть все для блинов, кроме молока? Мы расскажем тебе рецепт блинов на воде.

Как приготовить блины на воде

Ингредиенты для блинов на воде

Вода — 500 мл

Пшеничная мука — 2 ст.

Сахар — 2 ст. л.

Соль — на кончике ножа

Растительное масло — 1 ст. л.

Куриное яйцо — 3 шт.

Ванилин — на кончике ножа

Приготовление блинов на воде

Сначала нужно в миску вылить воду и добавить яйца, затем перемешать. Далее добавить сахар, ванилин и соль, еще раз хорошо перемешать.

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Потом добавить муку и хорошо взбить блендером, чтобы не было комочков. Далее добавить немного растительного масла в тесто, чтобы меньше прилипало к сковороде.

Жарить блины нужно на хорошо разогретой сковороде, не забывая перед каждым новыми блином смазывать её растительным маслом.

Ингридиенты для блинов на воде с содой

Яйцо куриное — 3 шт.

Вода кипяченая — 600 мл

Мука — 190 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль — 1 щепотка

Сахар — 1 ст. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Уксус — чтобы погасить соду

Ванилин — на кончике ножа

Сначала яйца перемешать с сахаром и солью, добавить воду и снова хорошо перемешать.

Далее погасить соду уксусом и добавить в тесто. Потом аккуратно добавлять муку и перемешивать, чтобы не было комочков. Добавить немного растительного масла.

Блины жарить на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета.

Выбирай начинку к блинам и подавай к столу. Приятного аппетита!

Блинчики с пшеничной мукой могут влиять на нашу фигуру и быть не очень полезными, если их есть в больших количествах. Ранее мы рассказывали, как приготовить овсяноблин и его пользе.

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