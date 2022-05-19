Этот завтрак точно не надоест! Рецепт питательных овсяноблинов от Светланы Фус

Завтрак — без преувеличения очень важный прием пищи, ведь дарит энергию, сытость и хорошее настроение по крайней мере на три – четыре часа. Но в то же время на приготовление блюд не хочется тратить много времени и усилий.

Поэтому внимание все большего количества людей приходится на овсянку. Диетолог Светлана Фус рассказала, как разнообразить свой завтрак вкусными и питательными овсяноблинами.

Рецепт овсяноблинов от Светланы Фус

На каждый овсяноблин найди в холодильнике:

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яйцо — 1 шт.

молоко — 3 ст. л.

овсяные хлопья — 3 ст. л.

А теперь давай готовить!

Смешай яйцо, молоко и овсяные хлопья. Если хочешь сделать блинчик с соленой начинкой, то добавь щепотку соли. А если со сладкой — немного меда. Дай смеси настояться пять минут. Вылей тесто на антипригарную сковороду и обжарь с двух сторон до готовности.

Варианты начинок к овсяноблинам

Овсяноблинчики тебе точно не надоедят, ведь есть множество вкусных и полезных вариантов начинок: и сладких, и соленых.

Начинка из творога, вишни и кокосовой стружки

Смешай сыр с кокосовой стружкой и выложи сверху блина. Укрась свежей или замороженной вишней/черешней, ведь так в ягодах больше питательных веществ.

Ягодно-творожная начинка

Творог со свежими ягодами смешай и измельчи с помощью блендера. Готовую смесь заверни в блинчик.

Начинка с творогом и яблоками

Разомни творог вилкой, мелко нарежь яблоки кисло-сладкого сорта. Добавь немного меда и корицы. Выложи все сверху блина.

Начинка с тунцом

Овсяноблинчик можно сделать с консервированным тунцом и зеленью. Прекрасный питательный завтрак готов. Тунец можно заменить семгой.

Начинка из листьев салата, отварной курицы и огурца

Листья салата, отварную курицу и огурец мелко нашинкуй и выложи сверху блина. Можно заправить смесь натуральным йогуртом.

Пицца из овсяноблина

И даже так можно! Выложи на овсяноблинчик нарезанные помидоры, зелень, оливки, тертый твердый сыр.

Готовь пиццу из овсяного блинчика в духовом шкафу или на сковороде до готовности, накрыв крышкой. Сыр должен хорошо расплавиться.

Начинка с грибами и сыром

Мелко нарежь несколько шампиньонов и прожарь их вместе с луком.

Выложи начинку на одну половинку блина на сковороде и добавь сыр. Накрой сверху второй половинкой. Так во время прожарки творог хорошо расплавится.

Другим вариантом полезного завтрака являются каши. Читай, как приготовить булгур и какая от него польза.