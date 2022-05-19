Этот завтрак точно не надоест! Рецепт питательных овсяноблинов от Светланы Фус

Завтрак — без преувеличения очень важный прием пищи, ведь дарит энергию, сытость и хорошее настроение по крайней мере на три – четыре часа. Но в то же время на приготовление блюд не хочется тратить много времени и усилий.
Поэтому внимание все большего количества людей приходится на овсянку. Диетолог Светлана Фус рассказала, как разнообразить свой завтрак вкусными и питательными овсяноблинами.
На каждый овсяноблин найди в холодильнике:
А теперь давай готовить!
Овсяноблинчики тебе точно не надоедят, ведь есть множество вкусных и полезных вариантов начинок: и сладких, и соленых.
Смешай сыр с кокосовой стружкой и выложи сверху блина. Укрась свежей или замороженной вишней/черешней, ведь так в ягодах больше питательных веществ.
Творог со свежими ягодами смешай и измельчи с помощью блендера. Готовую смесь заверни в блинчик.
Разомни творог вилкой, мелко нарежь яблоки кисло-сладкого сорта. Добавь немного меда и корицы. Выложи все сверху блина.
Овсяноблинчик можно сделать с консервированным тунцом и зеленью. Прекрасный питательный завтрак готов. Тунец можно заменить семгой.
Листья салата, отварную курицу и огурец мелко нашинкуй и выложи сверху блина. Можно заправить смесь натуральным йогуртом.
И даже так можно! Выложи на овсяноблинчик нарезанные помидоры, зелень, оливки, тертый твердый сыр.
Готовь пиццу из овсяного блинчика в духовом шкафу или на сковороде до готовности, накрыв крышкой. Сыр должен хорошо расплавиться.
Мелко нарежь несколько шампиньонов и прожарь их вместе с луком.
Выложи начинку на одну половинку блина на сковороде и добавь сыр. Накрой сверху второй половинкой. Так во время прожарки творог хорошо расплавится.
Другим вариантом полезного завтрака являются каши. Читай, как приготовить булгур и какая от него польза.