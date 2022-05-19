Цей сніданок точно не набридне! Рецепт поживних вівсяномлинців від Світлани Фус

Сніданок — без перебільшення дуже важливий прийом їжі, адже дарує енергію, ситість та гарний настрій принаймні на три – чотири години. Але водночас на приготування страв не хочеться витрачати багато часу та зусиль.
Тому увага все більшої кількості людей припадає на вівсянку. Дієтологиня Світлана Фус розповіла, як урізноманітнити свій сніданок смачними та поживними вівсяномлинцями.
На кожен вівсяномлинець знайди в холодильнику:
А тепер нумо готувати!
Вівсяномлинці тобі точно не набриднуть, адже є безліч смачних та корисних варіантів начинок: і солодких, і солоних.
Змішай сир із кокосовою стружкою та виклади зверху млинця. Прикрась свіжою чи замороженою вишнею/черешнею, адже так у ягодах найбільше поживних речовин.
Сир зі свіжими ягодами змішай та подрібни за допомогою блендера. Готову суміш заверни у млинець.
Розімни сир виделкою, дрібно наріж яблука кисло-солодкого сорту. Додай трохи меду та кориці. Виклади все зверху млинця.
Вівсяномлинець можна зробити з консервованим тунцем та зеленню. Чудовий поживний сніданок готовий. Тунець можна замінити сьомгою.
Листя салату, відварену курку та огірок дрібно наріж та виклади зверху млинця. Можна заправити суміш натуральним йогуртом.
І навіть так можна! Виклади на вівсяномлинець нарізані помідори, зелень, оливки, тертий твердий сир.
Готуй піцу з вівсяномлинця у духовій шафі чи на пательні до готовності, накривши кришкою. Сир має добряче розплавитись.
Дрібно наріж кілька шампіньйонів та просмаж їх разом з цибулею.
Виклади начинку на одну половинку млинця на пательні та додай сир. Накрий зверху другою половинкою. Так під час смаження сир добре розплавиться.
Іншим варіантом корисного сніданку є каші. Читай, як приготувати булгур та яка від нього користь.