Цей сніданок точно не набридне! Рецепт поживних вівсяномлинців від Світлани Фус

Сніданок — без перебільшення дуже важливий прийом їжі, адже дарує енергію, ситість та гарний настрій принаймні на три – чотири години. Але водночас на приготування страв не хочеться витрачати багато часу та зусиль.

Тому увага все більшої кількості людей припадає на вівсянку. Дієтологиня Світлана Фус розповіла, як урізноманітнити свій сніданок смачними та поживними вівсяномлинцями.

Рецепт вівсяномлинців від Світлани Фус

На кожен вівсяномлинець знайди в холодильнику:

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яйце — 1 шт.

молоко — 3 ст. л.

вівсяні пластівці — 3 ст. л.

А тепер нумо готувати!

Змішай яйце, молоко та вівсяні пластівці. Якщо хочеш зробити млинець із солоною начинкою, то додай дрібку солі. А якщо із солодкою — трохи меду. Дай суміші настоятись п’ять хвилин. Вилий тісто на антипригарну сковороду та обсмаж із двох сторін до готовності.

Варіанти начинок до вівсяномлинців

Вівсяномлинці тобі точно не набриднуть, адже є безліч смачних та корисних варіантів начинок: і солодких, і солоних.

Начинка із сиру, вишні та кокосової стружки

Змішай сир із кокосовою стружкою та виклади зверху млинця. Прикрась свіжою чи замороженою вишнею/черешнею, адже так у ягодах найбільше поживних речовин.

Ягідно-сирна начинка

Сир зі свіжими ягодами змішай та подрібни за допомогою блендера. Готову суміш заверни у млинець.

Начинка з сиром та яблуками

Розімни сир виделкою, дрібно наріж яблука кисло-солодкого сорту. Додай трохи меду та кориці. Виклади все зверху млинця.

Начинка з тунцем

Вівсяномлинець можна зробити з консервованим тунцем та зеленню. Чудовий поживний сніданок готовий. Тунець можна замінити сьомгою.

Начинка з листя салату, відвареної курки та огірка

Листя салату, відварену курку та огірок дрібно наріж та виклади зверху млинця. Можна заправити суміш натуральним йогуртом.

Піца з вівсяномлинця

І навіть так можна! Виклади на вівсяномлинець нарізані помідори, зелень, оливки, тертий твердий сир.

Готуй піцу з вівсяномлинця у духовій шафі чи на пательні до готовності, накривши кришкою. Сир має добряче розплавитись.

Начинка з грибами та твердим сиром

Дрібно наріж кілька шампіньйонів та просмаж їх разом з цибулею.

Виклади начинку на одну половинку млинця на пательні та додай сир. Накрий зверху другою половинкою. Так під час смаження сир добре розплавиться.

Іншим варіантом корисного сніданку є каші. Читай, як приготувати булгур та яка від нього користь.