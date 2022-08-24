Майже суперфуд! Чим корисний булгур та як його приготувати

Яку крупу зварити, коли набрид традиційний набір з гречки, вівсянки чи рису? Булгур — відповідає дієтологиня Світлана Фус.
Чим корисний булгур, як його варити та з чим подавати до столу — читай далі.
Оскільки при виробництві булгуру в пшениці залишаються зародки, в цій крупі більше поживних речовин і вітамінів, якщо порівняти з манкою, кус-кусом і багатьма іншими популярними крупами.
Крім того, ця каша містить вітаміни групи В (крім 12), К і РР, фолієву кислоту, а також мінерали (калій, кальцій, залізо, цинк, марганець, магній та фосфор). Ну, майже суперфуд!
Булгур також повільніше перетравлюється і, відповідно, довше дарує тобі відчуття насичення.
Крупу краще попередньо обсмажити дві – чотири хвилини на олії або ж вершковому маслі з розрахунку 1 ст. л. олії на склянку булгуру.
Обсмажування наповнить булгур горіховим ароматом.
Обсмажування наповнить булгур горіховим ароматом.
Далі додаємо крупу до окропу. Варити булгур краще в каструлі з товстим дном або на пательні на середньому вогні.
Варіть булгур із розрахунку 1:2, тобто на склянку крупи — дві склянки води.
І пам’ятайте, що під час приготування булгур збільшується у два – три рази, тож зважайте на це під час вибору посуду.
Це можуть бути розмарин, чебрець, майоран, паприка, каррі, кориця та бодян. Можна використовувати інші спеції за смаком.
Традиційна страва з булгуру — табуле. Холодна варена крупа з зеленню і свіжими овочами, заправлена лимонним соком і оливковою олією, — радить Світлана.
Традиційна страва з булгуру — табуле. Холодна варена крупа з зеленню і свіжими овочами, заправлена лимонним соком і оливковою олією, — радить Світлана.
До каші можна додавати фрукти, ягоди чи зелень.
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