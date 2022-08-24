Майже суперфуд! Чим корисний булгур та як його приготувати

Яку крупу зварити, коли набрид традиційний набір з гречки, вівсянки чи рису? Булгур — відповідає дієтологиня Світлана Фус.

Чим корисний булгур, як його варити та з чим подавати до столу — читай далі.

Чим корисний булгур

⁣Оскільки при виробництві булгуру в пшениці залишаються зародки, в цій крупі більше поживних речовин і вітамінів, якщо порівняти з манкою, кус-кусом і багатьма іншими популярними крупами.

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Крім того, ця каша містить вітаміни групи В (крім 12), К і РР, фолієву кислоту, а також мінерали (калій, кальцій, залізо, цинк, марганець, магній⁣ та фосфор). Ну, майже суперфуд!

Булгур також повільніше перетравлюється і, відповідно, довше дарує тобі відчуття насичення.

Як готувати булгур

Крупу краще попередньо обсмажити дві – чотири хвилини на олії або ж вершковому маслі з розрахунку 1 ст. л. олії на склянку булгуру.

Обсмажування наповнить булгур горіховим ароматом.

Далі додаємо крупу до окропу. Варити булгур краще в каструлі з товстим дном або на пательні на середньому вогні.

Варіть булгур із розрахунку 1:2, тобто на склянку крупи — дві склянки води.

І пам’ятайте, що під час приготування булгур збільшується у два – три рази, тож зважайте на це під час вибору посуду.

Які спеції додати до булгуру

Це можуть бути розмарин, чебрець, майоран, паприка, каррі, кориця та бодян. Можна використовувати інші спеції за смаком.

Традиційна страва з булгуру — табуле. Холодна варена крупа з зеленню і свіжими овочами, заправлена лимонним соком і оливковою олією, — радить Світлана.

З чим подавати булгур

До каші можна додавати фрукти, ягоди чи зелень.

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