Правила простої та швидкої вечері: як правильно варити кускус

Смачна та гаряча вечеря за кілька хвилин. Звучить досить утопічно, але насправді досить реально, якщо у кухонній шафці є кускус.

Крупа, що дивує швидкістю свого приготування, окрім економії часу, може приносити ще й чималу користь. Наприклад, харчові волокна, які містить кускус, сприяють гармонійному функціонуванню шлунково-кишкового тракту.

Та все ж існують ризики неправильно приготувати навіть такий простий гарнір з усіх нам вже давно відомих. Тому розповідаємо, які існують тонкощі, які варто пам’ятати готуючи кускус.

Зараз також дивляться

Які правила приготування кускусу

Спочатку необхідно розібратись, який саме вид кускусу збираєшся готувати, оскільки від цього залежить спосіб приготування.

Так дрібний кускус не вимагає надмірної уваги та може зваритись всього за п’ять хвилин. Водночас більш крупний, що має назву птітім, потребує близько 15 хвилин на відварювання.

Дрібний кускус, який найчастіше можна знайти у наших магазинах, для приготування необхідно спочатку заправити сіллю, перцем, улюбленими прянощами, а також оливковою олією чи вершковим маслом.

Після цього потрібно залити всю суміш окропом у співвідношенні один до одного, перемішати усі спеції та накрити кришкою. Якщо не дотриматись пропорцій, то крупа може не приготуватись, або ж просто потонути у воді.

Коли мине п’ять хвилин, кришку можна знімати та додавати чудовий гарнір до основної страви, або ж навпаки перетворити його на зірку столу довершивши страву улюбленими овочами, сирами та іншими елементами, які можна було б додати до боула.

Однак якщо ти полюбляєш приділяти трохи більше часу та уваги приготуванню вечері, то варто звернути свою увагу на традиційні страви з карпатських гір. Читай, як приготувати банош за рецептом Євгена Клопотенка.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!