Це тобі не просто гречка! Рецепт українського боула від Євгена Клопотенка

Пропускаєш сніданок, бо ліньки щось готувати? Чи не вистачає сил на приготування вечері після роботи? Тож боул — це твоє розв’язання проблеми.

Рецептом простого та смачного гречаного боула поділився на своєму сайті Євген Клопотенко.

Боул — це страва, в якій всі інгредієнти готуються та подаються у глибокій мисці. Власне, боул і перекладається, як глибока миска.

Окремі інгредієнти у боулі не змішуються, а накладаються один на одного чи викладаються поруч, тому страва має красивий вигляд.

Боули бувають різні.

Зазвичай це якась каша та овочі, яєчня, бекон тощо.

Пропонуємо тобі спробувати боул з гречкою, сиром та оливками.

Інгредієнти:

100 г гречки

200 мл гарячої води

1 яйце

10 гілочок петрушки

10 оливок

100 г сиру фета

1/2 ч. л. орегано

2-3 ст. л. оливкової олії

сіль та перець до смаку

Приготування

Яйце пашот

Спочатку розповімо тобі, як приготувати яйце пашот, адже нам воно знадобиться.

Закип’яти у каструлі воду, перемішай та додай сіль.

Розбий яйце так, щоб не порушилась його структура.

Обережно опусти яйце у киплячу воду та вари 2 хвилини. Вода не має сильно кипіти, вогонь має бути середній або навіть менший.

Дістань яйце за допомогою шумівки та виклади на дощечку чи паперовий рушник.

Далі готуємо боул

Миємо та ріжемо десять гілочок петрушки. Можна обрати будь-яку іншу зелень до смаку.

Висипаємо в каструлю чи сотейник 100 г гречки та заливаємо 200 мл гарячої води.

Беремо глибоку тарілку та викладаємо готову гречку. З одного боку викладаємо фету, а з іншого — порізані оливки.

Додаємо зелень та посипаємо орегано. Зверху викладаємо яйце пашот та додаємо оливкову олію.

Розрізаємо яйце, яке замінятиме соус, і насолоджуємося стравою.

А якщо ти хочеш спробувати приготувати щось складніше, але не менш смачне, то пропонуємо тобі ще один рецепт від Євгена Клопотенка.

Раніше ми писали про те, як приготувати картопляний гратен.