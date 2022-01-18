Їжа та рецепти

Лосось із шампанським? Легко! Простий рецепт неймовірно смачної риби від Євгена Клопотенка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Січня 2022, 19:00
Рецепт лосося від Клопотенка
Фото: Pexels

Більше новин
Вигнали дитину
Блукала у пошуках прихистку: на Харківщині мати вигнала з дому 11-річну дитину
Синдром Плюшкіна
40 котів та сміття під стелю: як в Одесі сусідка дратує жителів будинку
Канада відрядила спецпризначенців
Канада відрядила спецпризначенців до України? Усе про російську загрозу
Лосось із шампанським? Легко! Простий рецепт неймовірно смачної риби від Євгена Клопотенка
Джокович. Вакцинація. Депортація. Розбираємо історію, що спіткала першу ракетку світу в Австралії
Дивитись більше

Матеріали по темі

Євген Клопотенко
Євген Клопотенко: Гренуй з Парфумів — це моя рольова модель
Євген Клопотенко інтерв'ю
Псих, мерзотник і соціопат? Яка книга підкорила серце Євгена Клопотенка
Смачний чізкей рецепт
Ніжність баскського чізкейку від фуд-блогерки Аліси Купер — простий рецепт
Салат з буряком і козячим сиром від ектора
Буряк заграє новими фарбами — рецепт простого салату з козячим сиром від Ектора Хіменес-Браво

Відео
0:03:59
Вигнали дитину

Блукала у пошуках прихистку: на Харківщині мати вигнала з дому 11-річну дитину
0:03:11
Синдром Плюшкіна
40 котів та сміття під стелю: як в Одесі сусідка дратує жителів будинку
0:01:07
Канада відрядила спецпризначенців
Канада відрядила спецпризначенців до України? Усе про російську загрозу
0:00:45
військового обліку жінок
Зеленський попросив Міноборони переглянути список військового обліку жінок: усі подробиці
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 18.01.2022 (17:30)
0:20:00
Вікна-новини випуск від 18.01.2022 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 18.01.2022 (14:30)
0:04:30
шахрайська схема
Шахраї наживаються на бажанні схуднути! Уся правда про схеми з пігулками
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 18.01.2022 (11:30)
0:01:27
Російська загроза
Росія залишить свої війська поблизу українського кордону: заяви Дмитра Пєскова
0:00:27
Виверження вулкану у Тихому океані
Струсонуло навіть в Антарктиді: наслідки вибуху вулкану у Тихому океані
Більше відео
Моржування - правила та протипоказання
Читати далі
Збираєтеся пірнати на Водохреще? Як підготуватися та не захворіти — пояснює лікарка

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь