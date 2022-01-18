Лосось із шампанським? Легко! Простий рецепт неймовірно смачної риби від Євгена Клопотенка

Після новорічних свят хочеться чогось легкого та смачного, а головне — корисного.
Євген Клопотенко на своїй сторінці в Instagram поділився легким рецептом запеченого лосося з соусом сабайон.
Взяли лосося, запекли, збили жовтки з ігристим вином, змастили лосося, ще трохи підпекли.
Взяли лосося, запекли, збили жовтки з ігристим вином, змастили лосося, ще трохи підпекли.
— Дії елементарні, от чесно, але вони призводять до дуже ефектного результату, — запевняє шеф-кухар.
Інгредієнти:
Приготування
Зверніть увагу на товщину лосося: якщо він тонший, то часу треба менше, якщо товстіший – більше.
Парова баня — це коли в каструльці кипить вода, ви зверху ставите миску, яка не буде торкатися води, та робите в тій мисці потрібні вам маніпуляції.
Парова баня — це коли в каструльці кипить вода, ви зверху ставите миску, яка не буде торкатися води, та робите в тій мисці потрібні вам маніпуляції.
Тепер лишається тільки викласти на тарілку та прикрасити, смачного!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
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