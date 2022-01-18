Лосось із шампанським? Легко! Простий рецепт неймовірно смачної риби від Євгена Клопотенка

Після новорічних свят хочеться чогось легкого та смачного, а головне — корисного.

Євген Клопотенко на своїй сторінці в Instagram поділився легким рецептом запеченого лосося з соусом сабайон.

Взяли лосося, запекли, збили жовтки з ігристим вином, змастили лосося, ще трохи підпекли.

— Дії елементарні, от чесно, але вони призводять до дуже ефектного результату, — запевняє шеф-кухар.

Інгредієнти:

ф іле лосося 500г

сік лимона (лимон)

100 мл ігристого вина

2 жовтки

сіль

спеції до смаку

Приготування

Перше, що нам треба зробити — це розігріти духовку. Можна увімкнути режим грилю та поставити 200°С, щоб був ефект, ніби лосось запечений на вогні. Поливаємо лосось лимонним соком, солимо та ставимо запікати на 10 хвилин. На паровій бані готуємо соус. Наливаємо ігристе вино, додаємо сіль та збиваємо жовтки, поки соус не побіліє та не загусне. Поливаємо соусом рибу та ставимо ще на 5 хвилин у духовку.

Зверніть увагу на товщину лосося: якщо він тонший, то часу треба менше, якщо товстіший – більше.

Парова баня — це коли в каструльці кипить вода, ви зверху ставите миску, яка не буде торкатися води, та робите в тій мисці потрібні вам маніпуляції.

Тепер лишається тільки викласти на тарілку та прикрасити, смачного!

А якщо ви не дуже любите рибу, радимо вам інший рецепт — картопляний гратен від Євгена Клопотенка. Його хмаринкова ніжність точно підкорить твої рецептори.