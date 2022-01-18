Еда и рецепты

Лосось с шампанским? Легко! Простой рецепт невероятно вкусной рыбы от Жени Клопотенко

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 января 2022, 19:00
Рецепт лосося від Клопотенка
Фото: Pexels

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Лосось с шампанским? Легко! Простой рецепт невероятно вкусной рыбы от Жени Клопотенко
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