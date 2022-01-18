Лосось с шампанским? Легко! Простой рецепт невероятно вкусной рыбы от Жени Клопотенко

После новогодних праздников хочется чего-нибудь легкого и вкусного, а главное — полезного.
Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram поделился легким рецептом запеченного лосося с соусом сабайон.
Взяли лосось, запекли, взбили желтки с игристым вином, смазали лосось, еще немного допекли.
Взяли лосось, запекли, взбили желтки с игристым вином, смазали лосось, еще немного допекли.
— Действия элементарные, вот честно, но они приводят к очень эффектному результату.
Ингредиенты:
Приготовление
Обратите внимание на толщину лосося: если он тоньше, то времени нужно меньше, если толще — больше.
Паровая баня — это когда в кастрюльке кипит вода, вы сверху ставите миску, которая не будет соприкасаться с водой, и делаете в этой миске нужные вам манипуляции.
Паровая баня — это когда в кастрюльке кипит вода, вы сверху ставите миску, которая не будет соприкасаться с водой, и делаете в этой миске нужные вам манипуляции.
Осталось только выложить на тарелку и украсить, приятного аппетита!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
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