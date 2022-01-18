Лосось с шампанским? Легко! Простой рецепт невероятно вкусной рыбы от Жени Клопотенко

После новогодних праздников хочется чего-нибудь легкого и вкусного, а главное — полезного.

Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram поделился легким рецептом запеченного лосося с соусом сабайон.

Взяли лосось, запекли, взбили желтки с игристым вином, смазали лосось, еще немного допекли.

— Действия элементарные, вот честно, но они приводят к очень эффектному результату.

Ингредиенты:

филе лосося 500г

сок лимона (лимон)

100 мл игристого вина

2 желтка

соль

специи по вкусу

Приготовление

Первое, что нам нужно сделать — это разогреть духовку. Можно включить режим гриля и поставить 200С, чтобы был эффект, будто лосось мы запекли на огне. Поливаем лосось лимонным соком, солим и ставим запекаться на 10 минут. На паровой бане готовим соус. Наливаем игристое вино, добавляем соль и взбиваем желтки, пока соус не побелеет и не загустеет. Поливаем рыбу соусом и ставим еще на 5 минут в духовку.

Обратите внимание на толщину лосося: если он тоньше, то времени нужно меньше, если толще — больше.

Паровая баня — это когда в кастрюльке кипит вода, вы сверху ставите миску, которая не будет соприкасаться с водой, и делаете в этой миске нужные вам манипуляции.

Осталось только выложить на тарелку и украсить, приятного аппетита!

А если вы не очень любите рыбу, советуем вам другой рецепт — картофельный гратен от Евгения Клопотенко. Его облачная нежность точно покорит твои рецепторы.