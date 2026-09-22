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У Карпатах на горі Піп Іван випав сніг: що треба знати туристам

Марина Слизовська, редакторка сайту 22 Вересня 2026, 11:30 2 хв.
Погода на Піп Іван
Фото ДСНС/Facebook

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