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Катання на квадроциклі обернулося перитонітом: у Львові врятували хлопця з розривом кишки

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Вересня 2026, 12:02 2 хв.
Причіп відірвався від квадроцикла: підліток отримав розрив кишки та перитоніт

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