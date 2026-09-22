Катання на квадроциклі обернулося перитонітом: у Львові врятували хлопця з розривом кишки

Небезпечна розвага компанії підлітків закінчилася для одного з них важкою травмою. Хлопці причепили до квадроцикла причіп і вирушили кататися, однак уже за кілька десятків метрів фаркоп відірвався. Причіп перекинувся та притис до землі підлітка на ім’я Денис.

Хлопця вдалося звільнити. Через сильний больовий шок він спочатку навіть зміг підвестися і пробігти кілька метрів. Однак невдовзі впав через різкий біль у животі.

У підлітка діагностували розрив дванадцятипалої кишки

Дениса доправили до Дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Його стан медики оцінювали як важкий, тому хлопця одразу госпіталізували до реанімації.

Під час обстеження лікарі виявили закриту черепно-мозкову травму та пошкодження внутрішніх органів. Щоб з’ясувати характер травм, медики провели діагностичну лапароскопію.

Під час процедури з’ясувалося, що внаслідок удару підліток дістав забій підшлункової залози та розрив дванадцятипалої кишки. Через пошкодження вміст кишківника та травні ферменти потрапили в черевну порожнину. У хлопця стрімко почав розвиватися перитоніт.

— Це нечаста патологія — розрив дванадцятипалої кишки. Цей орган глибоко на дні живота, надійно захищенений іншими органами й зв’язками, тому травмувати його вкрай важко. Від удару вміст кишківника та агресивні ферменти вилилися в черевну порожнину, спричинивши ферментативний перитоніт. Це невідкладний стан, який без термінової операції призводить до незворотних наслідків. Хлопцю фактично пощастило, що розмір розриву був до сантиметра і не постраждали більш вразливі органи поруч: печінка та селезінка, — розповіла лікарка.

Через складне розташування пошкодженої ділянки хірурги після діагностичної лапароскопії перейшли до відкритої операції. Під час втручання медики зашили розрив дванадцятипалої кишки, очистили черевну порожнину та встановили дренажі.

Денис уже самостійно ходить

Зараз стан підлітка лікарі оцінюють як середньої важкості. Денис уже підводиться з ліжка та самостійно ходить палатою. Попереду на хлопця чекає тривале відновлення — орієнтовно близько пів року реабілітації.

Головне фото: Дитяча лікарня Святого Миколая.

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