Шкільне харчування у 2026 році: батьки оцінили якість їжі та назвали головні проблеми

У школах триває опитування батьків щодо організації харчування дітей. Станом на 20 вересня для аналізу відібрали 2 162 анкети.

Більшість опитаних позитивно оцінюють шкільне харчування, однак серед питань, які потребують покращення, називають смак і різноманітність страв та харчування під час повітряних тривог.Такі проміжні результати опитування оприлюднило Міністерство освіти та науки.

Скільки дітей харчуються у школах

За всіма сімома показниками частка позитивних оцінок перевищила 80%. Ще 14,9% зазначили, що дитина їсть у школі лише іноді.

При цьому 96% учасників опитування сказали, що їхні діти отримують повністю безоплатне харчування. Із 1 вересня 2026 року безоплатним гарячим харчуванням мають бути охоплені всі учні комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі. Загалом йдеться приблизно про 3 млн дітей.

Що батьки думають про шкільні їдальні та їжу

За більшістю показників оцінки батьків виявилися позитивними. Умови в їдальнях позитивно оцінили 90,7% опитаних. Організацією прийому їжі задоволені 87,7%, а розміром порцій — 87,4%.

Різноманітність меню позитивно оцінили 85,8% батьків, якість страв — 85,7%. Що стосується безпосередньо їжі, то смак страв позитивно оцінили 83,6% учасників опитування, а їхню температуру — 80,1%.

Тобто за всіма сімома показниками позитивних оцінок виявилося більше, ніж негативних.

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Що батьки хотіли б змінити

Водночас відповіді учасників показали, що проблеми все ж залишаються. Серед батьків, чиї діти харчуються у школі не завжди або взагалі не харчуються, найчастіше причиною називали саме смак страв — 56,1%.

Також серед причин згадували різноманітність меню, якість та температуру їжі.

Коли батьків попросили назвати те, що варто покращити, найчастіше вони говорили про меню та смак:

37% хочуть більш різноманітного меню;

36,5% — покращення смаку страв;

22,4% — якості їжі;

19,8% — її температури.

Водночас майже третина учасників опитування вважає, що змінювати нічого не потрібно.

Як організоване харчування під час повітряних тривог

Окреме питання стосувалося ситуацій, коли час прийому їжі припадає на повітряну тривогу і діти перебувають в укритті.

Серед батьків, чиї діти опинялися у такій ситуації, 53,2% повідомили, що харчування під час перебування в укритті забезпечується. Ще 13,5% сказали, що його забезпечують частково або не завжди.

Водночас 21,1% батьків не знають, як саме організовують харчування їхньої дитини в таких обставинах.

Результати опитування використовують для того, щоб визначити проблемні питання та зрозуміти, що саме потрібно змінювати на місцях.

МОН разом із Держпродспоживслужбою та регіонами працює над усуненням виявлених недоліків.

Водночас у МОН наголошують, що шкільне харчування є частиною ширшої реформи. Її мета — не лише забезпечити дітей безпечною та безоплатною їжею, а й формувати здорові харчові звички.

Опитування батьків триватиме до 16 жовтня. Його участь добровільна, тому результати не можна вважати репрезентативними для всієї системи загальної середньої освіти — вони відображають думку лише тих батьків, які долучилися до анкетування.

Якщо у батьків є зауваження щодо організації харчування дітей, вони можуть звернутися до територіального управління Державної служби якості освіти у своєму регіоні. Контакти оприлюднені на сайті МОН.

Нагадаємо, з 2026 року уряд планує забезпечити безкоштовним харчуванням усіх учнів шкіл.

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