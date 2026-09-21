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Шкільне харчування у 2026 році: батьки оцінили якість їжі та назвали головні проблеми

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Вересня 2026, 19:00 3 хв.
Фото до: Як батьки оцінюють шкільне харчування: результати опитування
Фото Pexels

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