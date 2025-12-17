Харчування в школах буде безкоштовним для всіх учнів з 2026 — уряд підтримав ініціативу

Уряд України підбив підсумки реалізації Стратегії реформування шкільного харчування за 2023–2025 роки та анонсував подальші кроки. За ініціативи першої леді Олени Зеленської та під головуванням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко відбулася зустріч за участю міністрів, представників громад і партнерів.

Головне рішення, яке було прийнято — це з 2026 року безплатне гаряче харчування отримають усі школярі, які навчаються очно або за змішаною формою — деталі читай у матеріалі.

Безкоштовне харчування у школах з 2026: що відомо про ініціативу

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що у 2024 році субвенція на харчування становила 2 млрд грн, у 2025-му — 7 млрд грн, а в проєкті бюджету на 2026 рік — 14,4 млрд грн.

Завдяки цьому понад 2 млн дітей вже отримують гаряче харчування: 1,5 млн — за кошти субвенції, 500 тисяч – за місцеві бюджети для пільговиків. Додатково Всесвітня продовольча програма ООН надає понад 500 млн грн на 2025–2026 навчальний рік для учнів початкової школи.

Крім цього, інфраструктура проходить процес модернізації: за два роки оновлено 215 харчоблоків за субвенцію 1,5 млрд грн у 2024-му та 1,2 млрд грн у 2025-му, і на 2026 рік також передбачено понад 1 млрд грн. Загалом модернізовано 20% харчоблоків ЗЗСО.

Також у 2024 році було витрачено 92,7 млн грн на підвищення кваліфікації шкільних кухарів, у 2025-му — 52,4 млн грн. Створено 11 кулінарних хабів, 38 проєктів на різних етапах, а курси пройшли 9 483 шкільні кухарі.

Віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики Тетяна Бережна підкреслила: реформа — це про здоров’я, гідність і рівні можливості для дітей, незалежно від місця проживання. Вона охоплює понад 12 тисяч шкіл і 1,5 тисячі громад, з посиленим акцентом на модернізацію та нові підходи до якості їжі.

