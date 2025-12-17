Для тебе Освіта

Харчування в школах буде безкоштовним для всіх учнів з 2026 — уряд підтримав ініціативу

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Грудня 2025, 09:52 2 хв.
безкоштовне харчування 2026
Фото Pexels

