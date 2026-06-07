ВООЗ назвала масштаби харчових отруєнь у світі: цифри вражають

Кожного разу, коли ми сідаємо за обідній стіл, ми навряд чи замислюємося про те, що їжа може бути смертельно небезпечною. Проте останні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я малюють доволі похмуру картину. Щороку на планеті фіксують близько 866 мільйонів випадків харчових отруєнь. На жаль, для 1,5 мільйона людей звичайна вечеря стає фатальною.

Найвразливіші у зоні ризику

Найбільше серце крає статистика щодо дітей. На малюків віком від одного до п’яти років припадає майже третина всіх захворювань. Фахівці ВООЗ підкреслюють: у маленьких дітей ризик захворіти майже втричі вищий, ніж у дорослих. Для організму, що лише починає розвиватися, навіть легке отруєння може закінчитися трагічно.

Окрім бактерій, на малечу полюють хімічні загрози. Такі речовини, як свинець або метилртуть, діють підступно. Вони вражають мозок, що розвивається, і можуть спричинити проблеми з нервовою системою, які залишаться з дитиною на все життя.

Географія хвороби та економічна ціна

Хоча з початку століття загальна кількість отруєнь дещо зменшилася, проблема все ще залишається глобальною. Основний тягар недуги несуть Африка та Південно-Східна Азія. Саме там відбувається майже три чверті всіх випадків інфікування та близько 60% летальних випадків.

Це не лише питання здоров’я, а й величезний удар по світовій економіці. Лише за 2021 рік харчові отруєння призвели до втрати продуктивності на фантастичну суму — від 310 до 647 мільярдів доларів, залежно від методик підрахунку.

Більшість захворювань — близько 860 мільйонів — викликані знайомими нам вірусами, бактеріями та паразитами. Проте, коли мова йде про смерть, часто винна хімія. Важкі метали в продуктах провокують рак, хвороби серця та інтелектуальні розлади. Лише свинець та неорганічний миш’як забирають понад мільйон життів щороку.

Генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус наголошує, що безпека харчування — це не просто цифри у звітах.

Безпека продуктів — це те, що стосується кожної родини та кожного прийому їжі щодня. Досі нам не вистачало розуміння справжнього масштабу цієї проблеми, але нові оцінки чітко показують величезні людські та фінансові втрати, — зазначив він.

Експерти сподіваються, що цей звіт змусить держави світу уважніше ставитися до того, як виготовляються та зберігаються продукти, адже ціна помилки тут надто висока.

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