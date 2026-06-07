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ВООЗ назвала масштаби харчових отруєнь у світі: цифри вражають

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Червня 2026, 19:00 3 хв.

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