Отруєння в дитсадку Сокаля на Львівщині: десятеро дітей потрапили до лікарні

На Львівщині зафіксовано черговий випадок масового отруєння у дитячому навчальному закладі. Протягом 27–29 березня 2026 року до інфекційного відділення Сокальської районної лікарні почали масово надходити вихованці одного з місцевих дитячих садків міста Сокаль, що в Шептицькому районі.

Станом на вечір неділі, 29 березня, кількість госпіталізованих зросла до 10 дітей віком від 4 до 5 років. У всіх пацієнтів спостерігаються класичні симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, інтенсивний біль у животі та діарея.

Медики оцінюють стан дітей як середньої важкості, наразі загрози їхнім життям немає, проте вони залишаються під цілодобовим наглядом лікарів.

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб спільно з фахівцями Держпродспоживслужби вже розпочали масштабне епідеміологічне розслідування. Попередньо встановлено, що всі постраждалі діти відвідували один і той самий дошкільний заклад та харчувалися там.

На об’єкті спалаху проведено комплекс заходів: відібрано зразки харчових продуктів, питної води та зроблено змиви з поверхонь для лабораторного аналізу. Крім того, на наявність патогенів обстежують персонал харчоблоку та інших працівників садочка.

Наразі триває процес встановлення безпосереднього джерела інфекції та факторів її передання, що дозволить запобігти подальшому поширенню хвороби.

Ситуація набула розголосу після моніторингу соціальних мереж, на що оперативно відреагувала поліція Львівської області. Слідчі територіального підрозділу, під процесуальним керівництвом Шептицької окружної прокуратури, вже розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Винним особам може загрожувати не лише значний штраф, а й обмеження або навіть позбавлення волі на строк до трьох років.

