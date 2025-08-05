У таборі на Львівщині отруїлися 32 дитини: деталі

У селі на Львівщині, в одному з приватних таборів відпочинку, сталося масове отруєння дітей. За останніми даними, до медичних закладів госпіталізували 32 дитини з різних областей України, віком від 7 до 17 років. Попередній діагноз — гостра кишкова інфекція.

Про це розповіла Держпродспоживслужба.

Діти отруїлися на території бази відпочинку

Інцидент стався у таборі, що розташований на території одного з відпочинкових комплексів у Стрийському районі. У ньому перебували 130 дітей.

Ще 4 серпня увечері, близько 22:20, до правоохоронних органів почали надходити повідомлення від стурбованих батьків. Діти скаржилися на типові для отруєння симптоми: нудоту, блювоту, болі в животі та проноси.

Поліція вже почала розслідування

Правоохоронці одразу відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення санітарних правил і норм, що призвело до масового отруєння.

Також стало відомо, що п’ятеро дітей з Кривого Рогу були госпіталізовані з табору на Львівщині після масового отруєння. Їх, як і ще 19 постраждалих з інших областей, доставили до лікарні з діагнозом гостра кишкова інфекція.

За словами криворізьких батьків, керівництво табору Friendly Camp не одразу повідомило їх про отруєння. Інформацію вони отримали безпосередньо від своїх дітей, деякі з яких зараз перебувають під крапельницями.

Наразі усі обставини події встановлюються. В рамках розслідування було опломбовано харчовий блок та інші приміщення, де готували їжу, аби провести повний огляд за участю фахівців Держспоживслужби.

Для повного розслідування може знадобитися до п’яти днів, хоча перші результати аналізів можуть бути відомі раніше.

Санкція статті 325 передбачає різні покарання: від штрафу у розмірі 17-51 тис. гривень до позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше ми вже писали, що вчені неодноразово вказували на можливий зв’язок між впливом навколишнього середовища та розвитком лейкемії у дітей. Зокрема, у 2017 році дослідження, проведене в США, показало: діти, які мешкають поблизу зон активного видобутку нафти та газу, значно частіше хворіють на гострий лімфолейкоз.

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