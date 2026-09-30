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Виплати на дитину до 3-х років у 2026 році: які суми можуть отримати батьки

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Вересня 2026, 17:30 3 хв.
Виплати на дитину до 3-х років у 2026 році: які суми можуть отримати батьки
Фото Pexels

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