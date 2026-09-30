Виплати на дитину до 3-х років у 2026 році: які суми можуть отримати батьки

У 2026 році в Україні діє оновлена система державної підтримки сімей із дітьми. Допомога залежить від віку дитини: окремо передбачені кошти при народженні, виплати на догляд до одного року та програма єЯсла для батьків, які повертаються до роботи.

Тому виплати на дитину до 3 років у 2026 році — це не одна фіксована сума на весь період. Розмір допомоги та умови її отримання змінюються залежно від віку дитини.

Виплати на дитину до 3 років: які суми можна отримати

У перший рік життя дитини держава передбачає щомісячну допомогу на догляд. При цьому батькам не потрібно обов’язково виходити на роботу на повний день, щоб отримувати ці кошти.

Після того як дитині виповнюється рік, для батьків, які повертаються до роботи, діє програма єЯсла. Саме тут з’являється умова щодо повної зайнятості.

Основні виплати на дитину до 3 років в Україні у 2026 році такі:

50 000 грн — одноразова допомога при народженні дитини;

— одноразова допомога при народженні дитини; 7 000 грн щомісяця — допомога для догляду за дитиною до одного року;

— допомога для догляду за дитиною до одного року; 10 500 грн щомісяця — допомога для догляду за дитиною до року, якщо дитина має інвалідність;

— допомога для догляду за дитиною до року, якщо дитина має інвалідність; 8 000 грн щомісяця — виплата за програмою єЯсла для дітей від одного до трьох років;

— виплата за програмою єЯсла для дітей від одного до трьох років; 12 000 грн щомісяця — єЯсла для дитини з інвалідністю.

Одноразові 50 000 грн при народженні не залежать від того, чи працюють батьки. Щодо щомісячної допомоги до року також немає вимоги обов’язкового виходу на повний робочий день.

А от для єЯсла умови інші: один із батьків або законний представник, який доглядав за дитиною, має вийти на роботу на повний робочий день.

Тобто соціальні виплати на дитину до 3-х років залежать не лише від віку малюка, а й від того, за якою саме програмою родина отримує допомогу.

Як оформити виплати на дитину до 3-х років

Оформлення залежить від виду допомоги. Звернутися можна до Пенсійного фонду України або ЦНАП, а для окремих виплат передбачене електронне оформлення через державні онлайн-сервіси.

Для допомоги при народженні дитини та інших передбачених державою виплат потрібно подати відповідну заяву та необхідні документи.

Для єЯсла додатково має бути підтверджено, що один із батьків або законний представник вийшов на роботу на повний робочий день. Відомості про працевлаштування можуть перевірятися за даними державних реєстрів.

Тому перед поданням заяви варто визначити, яку саме допомогу хоче отримати сім’я і скільки років дитині. Від цього залежатимуть і розмір виплати, і вимоги для її призначення. Таким чином, як оформити виплати на дитину до 3-х років — залежить від конкретного виду допомоги.

Раніше ми розповідали про державну програму єЯсла: хто має право на участь та як подати заявку.

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