Зайшов у воду перевірити улов: на Львівщині дитину вкусила гадюка

На Львівщині отруйна змія вкусила дитину під час сімейного відпочинку біля озера. Після інциденту дитину ушпиталили до відділення інтенсивної терапії.

Про цю ситуацію розповіли в дитячій лікарні Святого Миколая.

На Львівщині гадюка вкусила дитину: що відомо

На Львівщині гадюка вкусила дитину під час сімейної риболовлі на озері. Дитина зайшла у воду, щоб перевірити улов у сітці, і не помітила там змію.

Повідомляється, що плазун вкусив дитину за середній палець, залишивши типовий слід від укусу. Мати розпізнала змію, це виявилась гадюка невеликих розмірів.

Сім’я швидко вирушила до Львова. Вже за 10 хвилин палець почав боліти та набрякати, а на момент приїзду до лікарні припухлість поширилася на всю кисть.

Лікарі застерігають: отрута гадюки руйнує тканини, загрожує нервовій системі, ниркам та порушує згортання крові.

Завдяки своєчасному зверненню по допомогу та правильній тактиці лікування вдалося зупинити поширення отрути та уникнути тяжких наслідків, розповіли в дитячій лікарні Святого Миколая. Дитину відразу відправили до відділення інтенсивної терапії. Її стан стабілізували та призначили консервативне лікування. Крім того, маленький пацієнт перебував під посиленим наглядом хірургів.

Наступного дня стан постраждалої дитини значно покращився, її перевели до хірургічного відділення. І лише після нормалізації усіх аналізів виписали з лікарні. Це сталося на дев’ятий день.

У разі укусу змії потрібно: забезпечити спокій постраждалій людині, поїти її водою, звільнити місце укусу від одягу та прикрас, знерухомити пошкоджену кінцівку підручними засобами, промити рану водою та накласти медичну пов’язку. Негайно звернутися по медичну допомогу, — зауважують медики.

Лікарі наголошують на тому, що треба одразу звертатися по фахову допомогу, а не чекати ранку або завершення вихідних. Набряк від укусу гадюки наростає за години. У разі укусу змії не можна накладати джгут, відсмоктувати отруту, припалювати місце укусу або робити розрізи, зазначають фахівці.

Раніше ми писали, що робити, якщо вкусила змія та чи можливо уберегтися від цього.

Фото: дитяча лікарня Святого Миколая

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