У Бродах на Львівщині жінку вкусила змія: постраждала в реанімації

Весняне потепління виманило на сонце не лише туристів, а й небезпечних плазунів. На Львівщині зафіксовано випадок нападу змії на людину, який закінчився госпіталізацією у відділення інтенсивної терапії.

Анафілаксія та реанімація: стан потерпілої

Прикра подія трапилася у понеділок, 16 квітня, у селі Сидинівка, що на території Бродівської громади. Жертвою плазуна стала 39-річна мешканка Бродів. Як повідомляють у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, виклик до медиків надійшов близько 14:41.

Змія атакувала жінку вкрай невдало — укус прийшовся на вказівний палець лівої руки. Окрім дії самої отрути, ситуація ускладнилася миттєвою алергічною реакцією. Пацієнтку доставили до Бродівської центральної міської лікарні з діагнозом укус змії та анафілаксія.

Стан потерпілої — середньої тяжкості, — офіційно підтвердили у відомстві.

Наразі жінка перебуває під пильним наглядом лікарів у реанімаційному відділенні. Фахівці з’ясовують, за яких саме обставин стався напад: чи то була випадковість під час робіт на городі, чи під час прогулянки.

Що робити якщо вкусила змія та чи можливо уберегтися від цього

Що робити при укусі змії: поради медиків

Фахівці наголошують, що весняне потепління робить плазунів активнішими, проте вони рідко атакують першими, якщо не відчувають прямої загрози. У разі нападу МОЗ рекомендує насамперед зберігати спокій і стежити за тим, щоб постраждала людина якомога менше рухалася, адже зайва активність прискорює поширення отрути організмом.

З ураженої ділянки тіла необхідно негайно зняти тісний одяг, взуття чи прикраси, оскільки набряк може розвинутися дуже швидко. На саме місце укусу варто накласти чисту пов’язку з антисептиком і забезпечити людині можливість пити багато води.

Якщо в аптечці є протиалергійні засоби, варто прийняти одну-дві таблетки, а під час транспортування до лікарні тримати вкушену кінцівку на підвищенні.

Водночас медики категорично забороняють припікати рану, накладати на неї джгут або вживати алкоголь. Також не варто намагатися висмоктувати отруту, оскільки це підвищує ризик інфікування та становить загрозу для того, хто надає допомогу.

Варто знати, що плазуни можуть з’явитися навіть там, де на них зовсім не чекають. Поки на Львівщині борються з наслідками зустрічі з дикою природою, у Харкові стався куди більш екзотичний випадок.

Там рятувальникам довелося виїжджати на виклик у звичайну квартиру, де гондураська королівська змія оселилася просто в пральній машині.

